Studio su clima impazzito e malattie, preoccupano il 58% di quelle analizzate

Al Covid-19 con ogni probabilità dovremo fare l'abitudine, da molti Paesi è considerato già adesso non una pandemia ma una malattia endemica. Ma lo spettro di epidemie e pandemie continuerà ad aleggiare per molti anni ancora. Colpa del cambiamento climatico, che a giudizio di molti scienziati è la ragione di questa crescita attuale e futura: il Covid, la curva esponenziale del vaiolo delle scimmie e la poliomielite che rialza la testa (a New York, qualche settimana fa, è stato accertato un nuovo caso dopo un decennio di silenzio), e chissà cos'altro nei prossimi anni.

Secondo uno studio pubblicato su Nature Climate Change, oltre 200 malattie potrebbero diventare più pericolose a causa del cambiamento del clima. Le temperature vanno su e i vettori, le zanzare, i pappataci o gli uccelli ad esempio, trovano nuove regioni ospitali e migrano, portando con sé virus e relative malattie. O lo scioglimento dei ghiacciai, dai quali si possono liberare microrganismi rimasti intrappolati centinaia o migliaia di anni prima.