La Russia abbandonerà la ISS dopo il 2024

Dopo mesi di grande confusione sul futuro delle collaborazioni aerospaziali tra i paesi che si trovano su posizioni opposte nei confronti della guerra in Ucraina, la Russia ha annunciato (e confermato nuovamente) di aver deciso di ritirarsi dalla partnership riguardante la Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024, secondo quanto riportato dal sito di notizie statale russo TASS (in FONTE). Yuri Borisov, il nuovo capo della società spaziale russa Roscosmos, lo ha annunciato poche ore fa in seguito a un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, e secondo quanto riportato dalla testata avrebbe aggiunto.

"Naturalmente, adempiremo a tutti i nostri obblighi nei confronti dei nostri partner, ma la decisione di lasciare questa stazione dopo il 2024 è stata presa".

La decisione riafferma quanto emerso in precedenza tramite il predecessore di Borisov, Dmitry Rogozin, che aveva apertamente discusso della possibilità che la Russia uscisse dall'accordo sulla ISS in seguito alle crescenti tensioni tra Russia e Stati Uniti. Rogozin aveva più volte effettuato dichiarazioni stravaganti e minacce velate sulle possibili ripercussioni in seguito alle sanzioni imposte alla Russia dagli Stati Uniti, ma la la NASA nel contempo aveva sempre minimizzato sulla questione osservando che Roscosmos stava a tutti gli effetti lavorando per estendere la sua partnership sulla ISS con la NASA fino al 2030, che peraltro è la data limite secondo la quale si spera di mantenere in funzione la stazione spaziale. Anche questa recente affermazione sembra aver spiazzato la NASA, che dopo qualche ora di silenzio, si è sbottonata parzialmente sulla questione.

"Non abbiamo ricevuto alcuna parola ufficiale dal partner", ha detto Robyn Gatens, il direttore della Stazione Spaziale Internazionale della NASA. La notizia è fresca e molto probabilmente non è stata diramata tramite i canali ufficiali, dunque bisognerà attendere ancora un po' per avere conferme definitive.

Per quanto riguarda il futuro, la fonte afferma che Roscosmos si concentrerà maggiormente sull'indipendenza aerospaziale della Russia e nella realizzazione della Russian Orbital Service Station (ROSS). Fino ad ora non si sa molto su questo progetto di stazione spaziale, tuttavia le previsioni iniziali parlavano della realizzazione dei primi moduli e dell'immissione in orbita a circa 400 km di altezza entro il 2026.