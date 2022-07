NGC 628, la galassia a spirale vista dal James Webb è dettagliatissima

Naturalmente sapevamo bene che si trattava solamente dell'inizio e infatti proprio di recente il telescopio della NASA ha condiviso un nuovo scatto, elaborato a posteriori da Judy Schmidt e in grado di emozionare qualcunque appassionato di astronomia, che mostra la galassia NGC 628 , nota anche con il nome di M74, con un dettaglio mai visto prima.

Soprannominata anche "Galassia Fantasma", risplende in modo assolutamente inedito nella una nuova elaborata da Judy Schmidt e basata sui dati del James Webb Space Telescope, la cui cattura è avvenuta utilizzando lo strumento a infrarossi medi (MIRI) dell'osservatorio.

Soprannominata anche la "spirale perfetta" da alcuni astronomi per via della sua incredibile simmetria,, la galassia è scientificamente interessante a causa della presenza di un buco nero, che gli astronomi ipotizzano essere radicato nel suo cuore. Ecco un confronto tra la cattura del Webb e quella precedente a opera di Hubble. A proposito, il nuovo telescopio non ha fotografato solamente galassie e foto dell'universo primordiale ma anche un dettaglio del nostro sistema solare: le prime immagini di Giove catturate dal James Webb le avete già viste?