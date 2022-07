Missione Artemis 1 lancio imminente! Si parla addirittura del 29 agosto

"Pensiamo di essere sulla buona strada per poter effettuare il primo tentativo in ​​quelle date", queste le parole di Jim Free, amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione spaziale. Ecco i piani non definitivi legati alle 3 date sopra indicate, con tanto di orari indicativi secondo il nostro fuso orario.

I tempi per il primo volo di prova dello Space Launch System nell'ambito della missione Artemis1 potrebbero essere maturi, infatti, La NASA ha riservato tre giorni tra la fine di agosto e l'inizio di settembre per il primo lancio del suo razzo, che prevede l'invio della navicella spaziale Orion in orbita attorno alla luna e ritorno , il tutto senza un equipaggio a bordo.

All'interno del Vehicle Assembly Building (VAB) si è lavorato intensamente in questi ultimi mesi e il 2 luglio si è tenuto il quarto test 'Wet Dress Rehearsal', durante il quale il razzo è stato caricato con ossigeno liquido e idrogeno liquido simulando il lancio fino al conto alla rovescia finale. I precedenti test avevano evidenziato alcune criticità e molte sono state risolte, come ad esempio una perdita di idrogeno liquido da parte dello stadio centrale. Successivamente sono state eseguite alcune modifiche di minore entità ma comunque rilevanti, una su tutte la riparazione del collet, ossia il raccordo che permette di caricare l' idrogeno liquido nei serbatoi del razzo, e altre modifiche del medesimo tenore attualmente in corso ma necessarie per arrivare al lancio in sicurezza.

A questo punto la NASA ritiene che i tempi potrebberpo essere maturi e le date fissate, sebbene non definitive, non dovrebbero essere disattese di molto. Eppure c'è ancora una problematica da risolvere, che è quella relativa al sistema di sicurezza Flight Termination System (FTS) che serve a distruggere il razzo nel caso in cui esca di rotta nelle fasi iniziali o qualcos'altro vada storto dopo il lancio. Si tratta di una fase che va testata dentro il VAB e solo successivamente il razzo potrà essere trasportato al launch pad. La NASA ha messo la mani avanti affermando che se ciò non avverrà entro la metà di agosto, è molto probabile che le operazioni di lancio dovranno essere posticipate di qualche giorno, o nel caso peggiore, addirittura alla fine di ottobre. Al momento è dunque difficile stabilire una linea temporale adeguata, ma diciamo che entro l'anno la missione test dovrebbe prendere vita quasi al 100%.