L'ondata di caldo record in Europa immortalata via satellite

Questa sarà sicuramente ricordata come una delle estati più calde degli ultimi anni e nonostante l'anticiclone soprannominato in modo minaccioso "Apocalisse4800" non sia ancora arrivato al suo culmine sul nostro paese, la situazione in tutta l'Europa si sta realmente facendo drammatica. Il nome dell'anticiclone è accompagnato dal numero 4.800, che sta a indicare le previsioni di quota per lo zero termico, le cui conseguenze sullo sciogliemento dei ghiacciai potrebbero risultare catastrofiche.

L'immagine risale al 18 luglio e l'assenza di formazioni nuvolose sta portanto il continente al raggiungimento di temperature record, il cui effetto collaterale primario è l'innescarsi di numerosi incendi in tutti i paesi europei. Questa nuova ondata di caldo arriva dopo un mese di giugno, il secondo più caldo di sempre da quando vengono effettuate le rilevazioni in tutta l'Europa, e sono sempre di più gli esperti che ritengono sia una delle più chiare testimonianze del cambiamento climatico in atto.

Anche paesi notoriamente piovosi come la l'Inghilterra stanno andando incontro a una crescente aridità e per la prima volta in UK questa settimana potrebbero essere raggiunti e superati i 40 gradi Celsius. Gli incendi si stanno facendo sempre più devastanti e i paesi più colpiti attualmente sono Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Croazia e Slovenja, dove proprio in queste ore le zone carsiche vicino al confine italiano stanno andando a fuoco raggiungendo fronti lunghi quasi 4 km.

Il 2022 potrebbe essere ricordato come uno degli anni più caldi d'Europa e i dati della società di ricerca climatica Copernicus indicano che il nostro continente si sta riscaldando più velocemente rispetto ad altre parti del mondo. A quanto pare le temperature medie sono già di 2,2 gradi superiori ai livelli preindustriali.

Per adesso l'estate del 2021 è stata la più calda mai registrata in Europa ma l'anno più caldo di sempre è stato il 2020, quando le temperature medie hanno superato di 1,2 gradi Celsius i livelli medi registrati tra il 1991 e il 2020 a livello globale. Conferme sulla drammatica situazione arrivano anche dallo strumento ECOSTRESS presente sulla Stazione Spaziale Internazionale che ha recentemente condiviso dati su diverse città europee.