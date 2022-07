SpaceX missione Starlink, nuovi record per il razzo Falcon 9

Come al solito pochi minuti dopo il lancio il booster ha iniziato il rientro, per poi avviare i motori e concretizzare l'atterraggio verticale sulla nave drone di SpaceX, Just Read the Instructions, che era posizionata nell'Oceano Atlantico al largo della costa della Florida in attesa.

In questo caso si è trattato del medesimo booster che ha spinto in orbita l'equipaggio della missione Demo-2 di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale , ma successivamente anche 2 missioni satellitari private e ben nove missioni Starlink, come hanno affermato i rappresentanti di SpaceX.

Il razzo Falcon 9, che trasportava 53 satelliti della costellazione per la fornitura di rete Internet Starlink di SpaceX, è decollato domenica quando da noi erano le 16.20 dalla Cape Canaveral Space Force Station, situata in Florida. Si è trattato del 13° lancio di questo primo stadio del Falcon 9, operazione che ha permesso di eguagliare anche con questo modello il record di riutilizzi che SpaceX ha stabilito il mese scorso per la prima volta e 10 giorni fa la seconda volta.

I 53 satelliti Starlink sono stati schierati in orbita circa sette minuti dopo e 15 minuti dopo il decollo secondo quanto comunicato dalla società di Elon Musk. Ma non è stato un grande successo solamente per il booster primario, infatti, le due metà della carenatura che proteggevano i satelliti durante il loro viaggio verso l'orbita hanno volato per la terza volta, e questa nello specifico è stata la missione numero 50 a montare delle carene già utilizzate in precedenti voli orbitali. I componenti infine sono stati ripescati con successo dall'oceano, e assieme al booster saranno utilizzati in missioni future facendo risparmiare denaro prezioso all'azienda.

Va anche specificato che il volo di domenica ha rappresentato la missione numero 31 in questo 2022 e a conti fatti, con questa missione è stato eguagliato il numero totale di voli che SpaceX ha tenuto nel 2021. Per quanto riguarda la costellazione Starlink, al momento il numero di unità è di circa 2.800 ma l'azienda ha stipulato un accordo per lanciarne un totale di 12.000, e ha già richiesto il permesso di arrivare a 30.000 unità in totale. È piuttosto evidente che le missioni starlink durereanno ancora svariati anni!

In chiusura vi lasciamo al replay della missione di domenica, buona visione!