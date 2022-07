Cina sviluppa un enorme sistema radar per individuare asteroidi pericolosi

Si parla quindi di prevenzione e capacità di anticipare eventuali rischi, e per arrivare al risultato la Cina vuole realizzare un sistema di antenne radar che, secondo il progetto, potrebbe essere il più performante mai costruito dall'uomo. Il progetto si chiama China Fuyan ed è guidato dal Beijing Institute of Technology, ma cosa prevede concretamente?

La realizzazione è già iniziata e nel sito di Chongqing, nel sud della Cina, sono già in fase di realizzazione le prime due unità radar, che secondo i paini potrebbero diventare operative il prossimo mese di settembre. Sebbene la Cina descriva il sistema di antenne radar come 'il più potente al mondo', i dettagli di funzionamento non sono stati condivisi e, ad esempio, non sappiamo nel concreto a che lunghezze d'onda opererà.

Tuttavia il presidente del Beijing Institute of Technology, Long Teng, ha raccontato al quotidiano cinese Global Times (in FONTE), che questo nuovo sistema radar potebbe essere utilizzato non solo per l'individuazione in tempo di eventuali pericoli provenienti dallo spazio, ma anche per eventuali studi sulla formazione di alcune tipologie di asteroidi e trovare applicazione anche nel tracciamento di satelliti e detriti spaziali alla deriva.

Non solo, la nuova struttura radar di Chongqing (visibile poco sopra) sarà utilizzata molto presto per sondare la zona compresa tra la Terra e la Luna allo scopo di trovare un bersaglio adeguato per la missione della sonda Tianwen-2, il cui lancio è previsto entro il 2025. La missione durerà a lungo, si parla di quasi 10 anni, durante i quali effettuerà osservazioni e cercherà di raccogliere dei campioni dall'asteroide 2016HO3, posizionato nelle vicinanze del nostro pianeta, per poi riportarli sulla Terra.