Perseverance trova un sito ottimale per la missione Mars Sample Return

Ma il team di ingegneri della NASA è abituato a sfruttare al massimo il tempo a disposizione e mentre si svolgono le operazioni scientifiche, non vengono lasciate da parte quelle di scouting, poiché è proprio grazie ai mezzi presenti in loco che possono essere scelte con maggior facilità le aree di atterraggio dei futuri mezzi dell'agenzia spaziale, ad esempio dei nuovi rover o i prossimi droni volanti, che saranno sviluppati basandosi sull'attuale esperienza regalata da Ingenuity. Partendo da questi presupposti, nei giorni scorsi Perseverance ha individuato un'area particolarmente interessante, che vi mostriamo a seguire.

Dopo averla individuata, Perseverance ha provveduto a ispezionare questa zona particolarmente pianeggiante per capire se possa essere adatta alla missione di recupero dei campioni, denominata Mars Sample Return . Il rover è infatti alla ricerca di aree in cui un veicolo spaziale possa atterrare e ripartire con facilità, e questa sembra particolarmente promettente. Non solo, anche la vicinanza ai resti del delta fluviale renderebbe la zona molto appetibile.

Uno dei requisiti per la futura zona d'atterraggio riguarda la dimensioni, che la NASA ha quantificato idealmente in un cerchio dal raggio di almeno 60 metri. Questa zona soddisfa i requisiti.

La missione Mars Sample Return potrebbe partire dalla Terra nel 2028 per terminare con il ritorno nel 2032, ma già c'è il rischio che la Cina possa arrivare al risultato per prima. Per quanto riguarda il progetto NASA, sarà molto complesso e richiederà l'invio di 3 mezzi distinti per portare a termine l'operazione, ossia un rover, un lander e un mezzo di risalita chiamato Mars Ascent Vehicle, che includerà una piattaforma di lancio compatta per la ripartenza da Marte.

Lo sviluppo è attualmente in corso e se ne sta occupando il JPL (Jet Propulsion Laboratory) della NASA, nei cui laboratori prendono i mezzi aerospaziali più innovativi (come Perseverance e Ingenuity). Ma per maggiori dettagli sulla missione Mars Sample Return abbiamo realizzato uno speciale che vi invitiamo a leggere.