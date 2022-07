James Webb Telescope, le prime immagini scientifiche sono spettacolari!

Ieri sera il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , ha avuto l'onore e il privilegio di introdurre la visione della prima immagine all'infrarosso catturata dal telescopio spaziale James Webb, che aveva come obiettivo proprio uno di quelli presenti nellla lista condivisa qualche giorno prima . La prima immagine riguardava il complesso di Galassie SMACS 0723, mostrando un dettaglio superiore a qualsiasi altro precedente della stessa porzione di cosmo, inoltre le molteplici lenti gravitazionali hanno permesso di dare uno sguardo fino a 13 miliardi di anni di luce da noi. Ecco le 5 immagini che tutti attendevamo, che a quanto pare ricalcano fedelmente quanto anticipato dall'agenzia spaziale qualche giorno prima.

NEBULOSA DELL'ANELLO MERIDIONALE

Anche chiamata nebulosa "Eight-Burst" o NGC 3132, è composta da una nuvola di gas in espansione che circonda una stella morente. Ha un diametro di quasi mezzo anno luce e si trova a circa 2.000 anni luce dalla Terra.

La stella più fioca al centro di questa scena ha emesso anelli di gas e polvere per migliaia di anni in tutte le direzioni e il telescopio spaziale James Webb della NASA ha rivelato per la prima volta che questa stella è ammantata di polvere.