Super Heavy, il prototipo Booster 7 inghiottito dalle fiamme durante un test

È stato un test piuttosto 'esplosivo' quello avvenuto ieri in tarda serata a Boca Chica con il Booster 7, ossia il prototipo di razzo Super Heavy che farà da primo stadio alla navicella Starship. Si trattava dell'ultimo round di test avvenuti sulla rampa di lancio, ma quanto avvenuto alle 23.20, secondo il nostro fuso orario, non era decisamente intenzionale.

L'incidente si è verificato durante un flow test che ha coinvolto tutti e 33 i motori del Booster 7, e sebbene i dettagli non siano al momento chiari, ad un certo punto si è sviluppata una nuvola di gas composta da una miscela di metano e ossigeno che, in seguito ad una accidentale scintilla, si è comportata come una piccola bomba causando un'esplosione molto scenica, seguita da una forte onda d'urto.

Secondo le indicazioni di NASAspaceFlight, che ha ripreso l'evento da vicino assieme altri osservatori, la palla di fuoco è salita brevemente fino a 80 metri d'altezza per sparire altrettanto rapidamente. I rigorosi controlli di sicurezza che si applicano durante test simili hanno permesso di non avere feriti o causare danni alle strutture posizionate nelle vicinanze della base. Inizialmente Elon Musk aveva twittato che l'evento era stato pianificato e faceva parte dei rischi, per poi cancellare poco dopo il post e sostituirlo con uno meno positivo, al cui interno ha rimarcato la non intenzionalità dell'esplosione e la necessità nelle prossime ore di calcolare i danni.

Al momento si stanno valutando le conseguenze dell'esplosione ma nell'attesa di saperne di più, vi lasciamo al filmato dell'incredibile evento dal finale pirotecnico.