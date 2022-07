Alla NASA le hanno già viste, e gli scienziati le hanno definite commoventi . Noi ancora no, ma ormai mancano poche ore. Una prima foto catturata dal telescopio James Webb , lanciato con successo il 25 dicembre 2021 sarà infatti resa pubblica dal presidente USA Joe Biden oggi , lunedì 11 luglio , alle ore 23 italiane (ovvero 17 ET), e dunque con un giorno di anticipo rispetto a quanto programmato in origine .

Sarà possibile seguire lo storico evento tramite lo streaming live della NASA raggiungibile seguendo il link in VIA o cliccando sul video a seguire. In seguito gli scatti saranno pubblicati sul sito web dell'agenzia spaziale statunitense, e aggiorneremo l'articolo per riportarveli.

Domani, martedì 12 luglio, la NASA rilascerà poi tutte le immagini dando il via a due giorni di appuntamenti, approfondimenti ed analisi: trovate la scaletta completa al link in FONTE.