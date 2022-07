Sull'asteroide Bennu si sprofonda facilmente! Nuovi dati da OSIRIS-REx

Non parlavamo da un po' della missione OSIRIS-REx, quella che ha permesso sul finire del 2020 a una sonda della NASA di scendere sulla superficie dell'asteroide Bennu, prelevare un campione e ripartire alla volta del nostro pianeta. Un'operazione incredibile i cui risultati saranno maggiormente compresi quando la sonda ritornerà sulla Terra, non prima del prossimo anno, ma che anzitempo ci ha svelato dettagli incredibili su questo piccolo corpo roccioso.

Un particolare inaspettato è stato svelato pochi giorni fa dall'agenzia spaziale statunitense e riguarda la densità della superficie dell'asteroide, che a quanto pare è molto diversa da come ci si potrebbe aspettare. A quanto pare su Bennu si sprofonda facilmente, in modo molto simile a come avviene in quelle vasche di palline di plastica realizzate a fini ricreativi per i bambini. Sull'argomento è stato anche realizzato un video esplicativo, eccolo a seguire poi qualche dettaglio in più.