UFO, chi sa parli: negli USA una proposta di legge per proteggere gli informatori

Gli UFO esistono, solo che chi sa ha paura di dirlo. É questo, in pratica, il pensiero del repubblicano Mike Gallagher che è riuscito nell'intento di introdurre un emendamento (link in FONTE) al National Defence Authorization Act 2023 (le leggi federali USA sulla definizione del budget da dedicare ogni anno al Dipartimento della Difesa) che prevede la protezione degli informatori in materia Unknown Flying Object e Unidentified Aerial Phenomena (UAP).

In pratica, secondo Gallagher - particolarmente sensibile al tema - sono tante le persone (anche militari) che hanno visto o che sono a conoscenza di fatti apparentemente inspiegabili. Il problema è che sino ad ora questi potenziali whistleblower (termine che abbiamo imparato a conoscere per le questioni relative a Facebook) non si sono mai fatti avanti per timore di infrangere le leggi sui segreti. E l'emendamento va proprio a proteggere questi informatori.

L'emendamento stabilirebbe un processo all'interno del governo per la segnalazione di UAP e fornirebbe protezioni simili a quelle degli informatori,

ha spiegato il portavoce del politico repubblicano. In altre parole, rivelare avvistamenti non violerebbe più le leggi federali sulle informazioni riservate. E prima di essere rese note, le informazioni passerebbero comunque al vaglio di un team di esperti che in questo modo sarebbe autorizzata a prevenire "segnalazioni pubbliche non autorizzate".