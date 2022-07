I cosmonauti russi provocano sulla ISS, la NASA non gradisce: tensioni in orbita

I fatti risalgono al 4 luglio scorso , quando i cosmonauti Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov hanno condiviso in rete due immagini in cui all'interno del modulo russo della stazione spaziale posano prima con la bandiera della Repubblica Popolare del Lugansk (foto in apertura), poi con quella della Repubblica popolare di Donetsk (foto in basso), entrambe auto-proclamatesi indipendenti ma ufficialmente facenti parte del territorio ucraino e mai riconosciute dall'ONU (solo Russia e Siria).

Sulla Stazione Spaziale Internazionale non c'è spazio per la guerra, siamo tutti esseri umani uguali. Così era stato detto all'inizio del conflitto in Ucraina dagli astronauti NASA, ESA e Roscosmos in orbita , ma evidentemente la situazione deve essere sfuggita di mano, visto che screzi e propaganda sono arrivati anche dentro la ISS . E questo, alla NASA, proprio non è andata giù.

LA REAZIONE DELLA NASA

All'agenzia spaziale americana questa presa di posizione politica e di "giorno di liberazione da festeggiare sulla Terra e nello spazio" non è piaciuta affatto, tant'è che ha reagito con un duro comunicato in cui si legge:

Rimproveriamo fortemente l'utilizzo della Stazione Spaziale Internazionale per scopi politici per sostenere la guerra contro l'Ucraina, che è fondamentalmente incoerente con la funzione principale della stazione tra i 15 Paesi internazionali partecipanti per far progredire la scienza e sviluppare la tecnologia per scopi di pace.

Rischia così di rompersi il patto di non belligeranza nello spazio siglato in modo implicito tra tutti i Paesi che da tanti anni collaborano per la ricerca e lo studio dell'universo. In questi ultimi mesi Roscosmos ha più volte annunciato il ritiro dalla ISS, per poi tornare sui suoi passi. Ad oggi la situazione non è ancora chiara, nella pratica però il lavoro congiunto prosegue, certo è che un personaggio come Dmitry Rogozin, a capo dell'agenzia spaziale russa, non aiuta a placare gli animi. Anzi, ama provocare come già accaduto nel recente passato.

Russi e americani "stanno continuando a parlarsi, ancora si allenano insieme, ancora lavorano insieme", aveva detto qualche tempo fa Kathy Lueders della NASA. "Questi team stanno lavorando insieme".