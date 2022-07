Un telescopio in mongolfiera, ecco il nuovo progeto NASA

Siamo abituati a pensare ai telescopi costruiti a terra e a quelli più avanzati tecnologicamente come il James Webb (segnatevi il 12 luglio...), che operano direttamente nello spazio. Eppure presto sarà testata una tecnologia che potremmo definire come una particolarissima via di mezzo, se non altro a livello di altitudine, poiché il progetto della NASA prevede l'utilizzo di una mongolfiera per il lancio del telescopio ASTHROS, o per meglio dire Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths.

Il progetto dell'agenzia spaziale statunitense prevede di utilizzare un pallone più grande di un campo da calcio in quanto ad area, per inviare un telescopio a circa 40 km di altezza sopra l'Antartide.

ASTHROS utilizzerà uno specchio primario (il principale strumento di raccolta della luce di questo telescopio) da 2,5 metri di diametro, la cui costruzione è terminata a fine giugno. Sarà legato a uno dei più grandi palloni mai volati ad alta quota, e come potete immaginare, sia progettarlo sia costruirlo si sono rivelate operazioni decisamente impegnative per due motivi principalmente: lo specchio e la sua struttura di supporto devono essere eccezionalmente leggeri per viaggiare in mongolfiera ma abbastanza forti da impedire all'attrazione della gravità terrestre di deformare la sua forma parabolica quasi perfetta.