Capstone verso la Luna, apprensione per i problemi di comunicazione

La NASA ha comunicato che ci sono problemi di comunicazione con Capstone, inviato nello spazio in direzione orbita lunare appena pochi giorni fa. La piccola navicella sta riscontrando difficoltà a collegarsi con il Deep Space Network, e il team dell'agenzia spaziale americana che sta seguendo la missione è attualmente impegnato nel tentativo di ripristinare i contatti. Le uniche informazioni che si hanno sono tuttavia positive: i dati sulla traiettoria sono disponibili, e mostrano un movimento corretto. Se necessario, la missione ha carburante sufficiente per ritardare di alcuni giorni la manovra iniziale di correzione della traiettoria post-separazione. Innanzitutto c'è da capire il motivo di questa disconnessione con il DSN (Deep Space Network), per poi ripristinare correttamente il collegamento e proseguire la missione come da programma. Un imprevisto messo certamente in preventivo, ma che comunque rischia di rallentare le procedure di avvicinamento all'orbita lunare.

FINO AL 4 LUGLIO TUTTO BENE

Una volta decollato dalla Nuova Zelanda, lo stage superiore Photon si è staccato dal razzo Rocket Lab proseguendo la sua corsa e posizionandosi correttamente nell'orbita terrestre con il prezioso carico a bordo. I motori sono stati accesi sette volte in sei giorni per incrementare la velocità e fare in modo che lo stage raggiungesse il punto orbitale più elevato. Una volta raggiunte le 24.500 miglia orarie (39.400km/h) Photon si è staccato dall'orbita terrestre per assumere una traiettoria verso lo spazio profondo. L'ultima procedura ha riguardato il rilascio di Capstone, destinato a proseguire il viaggio verso la Luna in solitaria affidandosi al proprio sistema di auto-propulsione ed alla gravità del Sole.

DOPO IL RILASCIO DI CAPSTONE I PRIMI PROBLEMI

Capstone ha aperto i pannelli solari, si è stabilizzato correttamente ed ha iniziato a ricaricare la batteria interna. Si è messo in contatto con la stazione DSN di Madrid prima, con quella Goldstone della California dopo (seppur parzialmente, ma è bastato per conoscerne la posizione), e tutto era pronto per effettuare la prima manovra correttiva per "aumentare la precisione dell'orbita di trasferimento verso la Luna". Da quel momento, però, si sono persi i contatti. La manovra programmata inizialmente per il 5 luglio è stata dunque rimandata a data da destinarsi, finché cioè non si ripristineranno i collegamenti. Advanced Space ha comunicato che fino a quando i problemi non saranno risolti verrà mantenuta la posizione sull'orbita di trasferimento.