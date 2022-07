Anticiclone delle Azzorre sempre più ampio colpa dell'uomo. E in Europa non piove più

L'anticiclone di alta pressione delle Azzorre è responsabile del clima in Europa - perlomeno della parte occidentale del continente - e in quanto tale è da tempo oggetto di studio da parte degli scienziati e dei ricercatori che si occupano dei cambiamenti meteo-climatici in corso. Come spiega il documento pubblicato su Nature Geoscience, la dorsale atmosferica persistente ad alta pressione è posizionata sul Nord Atlantico ed è circondata da venti anticiclonici da cui dipendono i fronti nuvolosi portatori di pioggia e che regolano l'ammontare di umidità dell'oceano da trasportare sul continente europeo.