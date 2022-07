Sta arrivando la Superluna del Cervo, la più luminosa dell'anno

Gli appassionati di astrofotografia o coloro che amano semplicemente volgere lo sguardo al cielo per scrutare "l'inifinito e oltre" sanno bene che i mesi estivi sono i migliori per l'osservazione della volta celeste, degli astri e della nostra Luna,. Così dopo un ottimo mese di giugno, durante il quale il cielo si è dimostrato clemente per l'osservazione astronomica, anche quello in corso potrebbe essere particolarmente accomodante, inoltre non mancheranno alcuni eventi da non perdere.

Cominciamo dai principali pianeti del sistema solare, la cui visibilità migliorerà durante tutta la seconda parte del mese. Saturno ad esempio, inizierà ad essere più facilmente individuabile sulla linea dell'orizzonte in direzione est dalle 22.00 in poi verso la fine di luglio. Stesso discorso per Giove ma dalle 00.00 in poi e per tutta la notte. L'osservazione di Mercurio sarà più complicata, poiché similmente a Giove apparirà in tarda serata, ma la posizione a ovest sulla linea dell'orizzonte non ne faciliterà l'individuazione.

Da segnare a calendario anche le congiunzioni con la Luna di alcuni pianeti (che se osservati appariranno molto vicini al nostro satellite naturale). In ordine temporale, la prima congiunzione ad essere visibile nella tarda serata del 15 luglio sarà quella con Saturno, seguita da quella con Giove nella nottata tra il 19 e il 20 luglio. La congiunzione con Marte sarà osservabile poco prima dell'alba del 21 luglio, infine orario simile per la congiunzione con Venere ma la data da segnare è quella del 26 luglio. Nella seconda metà di luglio sarà anche più semplice osservare i transiti della Stazione Spaziale Internazionale. Ma concludiamo con quello che per certo è l'evento astronomico più significativo del mese in corso, ossia la Superluna del Cervo.