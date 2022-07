Virgin Orbit, un successo la prima missione notturna. In UK il prossimo lancio

Virgin Orbit ha completato con successo la missione Straight Up STP-S28 per il lancio di sette satelliti nell'orbita bassa della Terra per conto della United States Space Force. Con questo, sono 33 i satelliti portati nello spazio dalla società spaziale - la prima missione del 2022, denominata Above the Clouds, è avvenuta a metà gennaio. É la prima volta che le operazioni si sono svolte di sera: il LauncherOne, attaccato al Boeing 747 Cosmic Girl modificato, è partito dalla pista presso il Mojave Air e Space Port della California alle 10:50PM locali del 1° luglio, quando in Italia erano le 7:50 di sabato 2 luglio.