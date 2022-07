Eruzione del vulcano Tonga la più sconvolgente dell'era moderna

Il calore rilasciato dall'acqua e dalla cenere calda nel pennacchio (esteso per 50km, ndr) è rimasto la più grande fonte di onde gravitazionali sulla Terra per le successive 12 ore. L'eruzione ha anche generato onde gravitazionali simili ad increspature che le osservazioni satellitari mostrano estese nel bacino del Pacifico.

Ad affermarlo è un team di ricercatori dell'Università di Bath: nello studio pubblicato su Nature si fa riferimento ai dati raccolti a livello del suolo e a quelli satellitari, entrambi confermano che si è trattato dell' eruzione più potente in termini di magnitudo, velocità e onde atmosferiche .

A distanza di mesi il mondo scientifico continua ad interrogarsi sulle conseguenze dell' eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai . Lo scorso gennaio una vastissima area dell'Oceano Pacifico è stata sconvolta dalla potenza dell'evento, provocando tsunami arrivati fin sulle coste degli Stati Uniti. Strutturalmente il vulcano sembra essere rimasto incredibilmente intatto , ma l'eruzione è stata ritenuta dagli esperti come " uno degli eventi vulcanici più esplosivi dell'era moderna ".

Non solo: si sono registrate onde atmosferiche (onde d'urto, disturbi delle variabili atmosferiche come la pressione o la temperatura generati da effetti dinamici) che hanno riverberato attorno alla Terra almeno per sei volte ad una velocità di 1.160 km/h (quasi la velocità massima teorica).