Uno sciame di droni robot per cercare vita aliena, ecco il progetto NASA

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle più interessanti Lune presenti nel nostro sistema solare, e proprio alcune di esse sono state di ispirazione per la nascita di un nuovo progetto di droni robot in grado di esplorare mondi acquatici alieni. L'idea dell'ingegnere della NASA, Ethan Schaler, si è rivelata così interessante da aver ricevuto 600.000 $ in finanziamenti per arrivare alla fase 2 del progetto (aveva già ricevuto 125.000 $ nel 2021 per studiarne la fattibilità), e grazie ad essi potrà iniziare a testare dei prototipi in stampa 3D entro i prossimi due anni. L'iniziativa ricade nel programma Innovative Advanced Concepts (NIAC) della NASA.

Gli obiettivi di esplorazione primari potrebbero essere quelle Lune ricche di acqua sotto gli strati superficiali di ghiaccio, come la luna gioviana Europa e quella saturniana Encelado. Il perché è presto detto: è possibile che al di sotto delle croste di ghiaccio la temperatura e le condizioni ambientali dei grandi bacini acquiferi siano ideali per la proliferazione di organismi, anche unicellulari. Proprio tale eventualità ha animato gli sforzi di sviluppo per progetti simili, ma nello specifico, cosa si vuole realizzare?