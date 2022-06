James Webb, NASA vede foto dello spazio in anteprima: emozioni e commozioni

Il telescopio a raggi infrarossi, costato quasi 10 miliardi di dollari , ha in realtà già inviato alcune foto sulla Terra: a febbraio, ad esempio, ci ha regalato addirittura un selfie dello specchio primario, nonché l'immagine di una stella ripresa per ben 18 volte . Più che una foto vera e propria, è da considerarsi una prova per testare il funzionamento delle fotocamere. Stesso discorso per le (meravigliose) immagini di fine aprile , quando il James Webb ha completato l'allineamento dei suoi specchi.

Se amate l'astronomia e siete appassionati delle missioni spaziali, allora segnatevi questa data: 12 luglio . Quel giorno la NASA mostrerà al mondo intero le foto scattate dal telescopio James Webb , partito a fine 2021 alla volta dello spazio profondo per studiare le origini dell'universo.

CARTOLINE DALLO SPAZIO PROFONDO

Quelle che arriveranno il 12 luglio saranno le prime vere foto scattate dal telescopio James Webb, ora posizionato a oltre 1 milione di chilometri dal nostro pianeta, e chi le ha già viste dice di essersi emozionato talmente da essersi commosso. "Una nuova visione del mondo", dice il capo dei programmi scientifici della NASA Thomas Zurbuchen, offerta chiaramente non solo dalle immagini, quanto piuttosto dai preziosissimi dati che lo strumento sta inviando sulla Terra.

Cosa vedremo dunque tra meno di due settimane? Bocche cucite dentro l'agenzia spaziale americana, che rivela solo che tra le foto ce ne saranno alcune dello spazio più profondo dell'universo. "É un momento emozionante quando vedi la natura rivelare improvvisamente alcuni dei suoi segreti", ha ammesso Zurbuchen. Stesso pensiero anche da parte del Deputy Administrator della NASA Pam Melroy:

Quello che ho visto mi ha commosso come scienziata, come ingegnere e come essere umano.

Appuntamento dunque il 12 luglio alle 10:30AM ET, ovvero le 16:30 in Italia. E sarà il primo di una lunghissima serie, perché il telescopio James Webb ci regalerà emozioni almeno per altri 20 anni.