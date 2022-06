Tempesta solare inattesa regala una splendida e intensa aurora | Foto

Un'inaspettata tempesta solare ha colpito pochi giorni fa la Terra, e per fortuna l'evento è pressoché conciso con il raro allineamento tra cinque pianeti e il Sole. Per fortuna perché la "fila" formata da Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno aveva mobilitato tanti fotografi, e così in molti hanno potuto immortalare - con grande sorpresa - le aurore che ne sono scaturite.

Tra i fotografi più attivi sul "campo" e sui social Harlan Thomas, che ha fotografato le magnifiche manifestazioni visibili nella zona di Calgary, in Canada. La tempesta geomagnetica improvvisa è stata di classe G1, cioè di intensità sufficiente per determinare deboli scompensi nella rete elettrica o, appunto, generare delle aurore evidenti e prolungate. La prima intercettata da Thomas all'alba del 26 giugno è rimasta visibile ad occhio nudo per 5 minuti circa.