Vita su Marte, dovremo scavare a fondo per trovare qualche traccia

Tutto nasce dalla necessità di trovare componenti potenzialmente biologici, come gli aminoacidi, i quali, sebbene possano avere un'origine puramente chimica, potrebbero essere il primo tassello indicativo di una potenziale presenza di vita nell'antichità. Gli aminoacidi, infatti, sono la base costitutiva delle proteine, che come noto sono essenziali per l'esistenza della vita stessa.

Mentre proseguono con successo le esplorazioni superficiali di Marte grazie ai rover Curiosity e Perseverance , arrivano ulteriori conferme sulla necessità di scavare più a fondo nel brullo terreno del pianeta rosso, se vogliamo sperare di trovare qualche traccia di vita passata. La conferma arriva da un nuovo esperimento sostenuto dall'agenzia spaziale statunitense ( NASA ), secondo il quale se non si superano i due metri di profondità, le probabilità di trovare qualcosa potrebbero essere molto vicine allo zero.

DOVREMO SCAVARE A 2 METRI DI PROFONDITÀ

Si è scoperto che anche a 5 cm di profondità, ossia la profondità a cui per ora abbiamo scavato per analizzare il terreno marziano, i raggi cosmici sarebbero in grado di distruggere gli eventuali aminoacidi presenti in 20 milioni di anni. Se per qualcuno la tempistica potrebbe sembrare piuttosto lunga, in realtà in termini assoluti è davvero breve, poiché precedenti evidenze affermano che Marte potrebbe essere stato molto simile alla Terra fino a qualche miliardo di anni fa. Vista in questi termini, 20 milioni di anni sarebbero davvero pochi e gli eventuali segni potrebbero essere scomparsi da tempo immemore.

Cosa sono i raggi cosmici? Sono particelle ad alta energia generate da potenti eventi solari, come brillamenti ed espulsioni di massa coronale, o anche da eventi lontani nello spazio come la nascita di supernove (una stella che esplode) . I raggi cosmici possono distruggere le molecole organiche quando penetrando per alcuni metri nelle rocce, ionizzando e distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino.

A differenza di Marte, la Terra è protetta da una densa atmosfera e da un campo magnetico in grado di scongiurare l'arrivo in superficie dei raggi cosmici. Anche Marte aveva un tempo caratteristiche simili, ma si parla di circa 4 miliardi di anni fa, quando la sua superficie era ricca d'acqua. Dunque allo stato attuale sarebbe veramente difficile trovare qualche segno a non meno di 2 metri di profondità, a meno che non si cambi approccio scavando superficialmente in affioramenti esposti in tempi recenti (entro 10 milioni di anni), nei quali i raggi cosmici non siano stati in grado di deteriorare ogni possibile prova microbiologica.

Per arrivare a tale conclusione gli scienziati della NASA hanno riempito delle provette miscelando al loro interno aminoacidi e silice, silice idrata o silice perclorato, per simulare la superficie marziana. I campioni sono stati sigillati sottovuoto, imitando così la debole atmosfera del pianeta rosso, infine una parte di essi è stata posta a temperatura ambiente, mentre un'altra refrigerata a -55 gradi Celsius, per simulare anche il range termico tipico. A quel punto le provette sono state colpite da alti livelli di raggi gamma, simulando ciò che è avvenuto su Marte negli ultimi 80 milioni di anni. In base ai risultati e al degrado degli aminoacidi si è così arrivati alla conclusione che le speranze di trovare qualcosa a livello superficiale sono molto più basse di quel che si pensasse in precedenza.

Fino ad oggi non abbiamo trovato aminoacidi su Marte, ma solo componenti organici che purtroppo non possono dare certezze di alcun tipo, infatti, la loro origine potrebbe essere sia biologica sia chimica. Però ne abbiamo trovati in alcuni meteoriti, inclusi alcuni a catena lineare all'interno di un asteroide chiamato RBT 04262 e proveniente proprio dal pianeta rosso.

Per adesso il meccanismo di formazione di aminoacidi di questo tipo non è chiaro e ci sono molti dubbi sull'origine chimica o biologica, tuttavia potrebbe essere un segno ulteriore che il sottosuolo di Marte nasconde molto più di ciò che possiamo immaginare. La ricerca completa è stata pubblicata il 24 giugno su Astrobiology, la potete leggere integralmente in FONTE.