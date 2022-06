Un meteorite marziano del 1815 potrebbe riscrivere la storia del sistema solare

Spesso sono i meteoriti a dare il 'la' alla nascita nuove teorie sulla formazione dei pianeti e del sistema solare stesso, ed è un po' quello che è accaduto di recente grazie all'analisi di un pezzo di asteroide che cadde sulla Terra nientemeno che nel 1815. Lo avevamo a disposizione da oltre due secoli, eppure solo grazie al lavoro di Sandrine Péron, borsista post-dottorato all'ETH di Zurigo in Svizzera, e Sujoy Mukhopadhyay, professore all'Università della California, sono emersi dati interessanti sugli elementi volatili in esso contenuti. Quando si parla di elementi volatili si prendono in considerazione anche gli ingredienti elementari della vita, ossia acqua ed altri composti che si trasformano in vapore a basse temperature, e sono proprio questi al centro delle ipotesi principali che permettono di delineare delle tempistiche sulla formazione dei pianeti rocciosi, come la Terra e Marte.

La teoria più in voga fino ad oggi riteneva che i pianeti rocciosi avessero inglobato le prime sostanze volatili direttamente dalla nebulosa solare, ossia quel disco vorticoso di materiale e gas che circondava il sole poco dopo la sua nascita. Queste si sarebbero poi sciolte nel magma dei pianeti in formazione, per essere degassate in seguito nelle rispettive atmosfere. Gli stessi elementi sarebbero arrivati anche in seguito grazie all'ausilio dei meteoriti 'condritici', ossia i primi formatisi nel sistema solare dall'aggregazione di povere, particelle elementari e gas, che schiantandosi contro le superfici dei pianeti li avrebbero arricchiti nuovamente. Eppure la scoperta dei due ricercatori potrebbe rivoluzionare ciò che pensavamo di sapere, dando vita ad una nuova teoria sull'origine e l'evoluzione dei pianeti.

UNA NUOVA TEORIA

L'inedita ricerca fa riferimento allo sviluppo di Marte, ma nulla vieta che quanto scoperto possa risultare applicabile anche alla Terra e ad altri pianeti rocciosi. Per capirla dobbiamo riprendere il concetto di elementi volatili spiegato poco sopra e applicarlo al campione di meteorite. Dobbiamo sapere che Chassigny, così si chiama il campione caduto sulla Terra nel 1815, è da sempre considerato il più antico a nostra disposizione (tra quelli marziani) e secondo le teorie più accreditate proviene dagli strati più interni di Marte, dunque sarebbe stato espulso quando il pianeta rosso era ancora in formazione. Arriviamo al lavoro dei due ricercatori, i quali hanno voluto effettuare delle misurazioni più accurate delle piccole quantità residue di isotopi del Krypton, un gas nobile identificato nel meteorite, arrivando a stabilirne l'origine. E qui è arrivata la sorpresa, poiché i dati indicano un'origine condritica del gas e non derivata dalla nebulosa primordiale che attorniava il Sole, come si era sempre sostenuto fino ad oggi. Questa scoperta suggerisce in sostanza che gli elementi volatili siano stati incorporati nel mantello di Marte molto prima di quanto gli scienziati avevano ipotizzato in precedenza. La ricerca ha maggior rilevanza se pensiamo che Marte potrebbe essersi solidificato molto prima della Terra, impiegando solo 4 milioni di anni rispetto ai 50-100 milioni impiegati dal nostro pianeta. Ciò lo rende il candidato ideale nell'offrire informazioni più antiche sulla storia degli elementi volatili e di come sono arrivati sino a noi. Le osservazioni contraddicono l'ipotesi comune che l'impatto di asteroidi condritici ricchi di elementi volatili sia avvenuto solo dopo l'acquisizione del gas solare, e nel contempo pongono anche nuovi quesiti sull'origine delle atmosfere planetarie. Sarà necessario eseguire ulteriori approfondimenti che possano confermare o contraddire questa nuova teoria, ma ancora una volta risulta evidente quanto poco si sappia sull'origine del sistema solare e dei pianeti.