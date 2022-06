SpaceX, Super Heavy pronto per un fondamentale test dei motori

SUPER HEAVY BOOSTER 7 RAGGIUNGE STARBASE

Si ricorda che Super Heavy ha una peso lordo al decollo di oltre 3 milioni di chilogrammi. La sua massa imponente rende necessario un adeguato sistema di propulsione alimentato con metano liquido e ossigeno liquido (CH4/LOX): i 33 motori Raptor del Booster 7 saranno in grado di erogare (teoricamente) circa 7.600 tonnellate di spinta al decollo. Anche Super Heavy, come i Falcon 9, è progettato per il riutilizzo: dopo il lancio, sarà in grado tornare intatto sulla Terra per essere successivamente impiegato in altre missioni spaziali.

Quanto appena descritto è però il futuro di Super Heavy e di Starship: al momento l'obiettivo è eseguire il test di accensione statica. Nella prova il razzo viene saldamente fissato a terra e si procede all'avvio dei motori per un breve periodo con l'obiettivo di verificare che tutto funzioni correttamente. Il Booster 7 è pronto, ma non si sa ancora esattamente quando sarà effettuato il test. Non si può nemmeno sapere con certezza se SpaceX riuscirà a rispettare le precedenti previsioni che hanno fissato a luglio/agosto la data del primo test orbitale oppure se bisognerà attendere l'autunno. Gli aspetti tecnici si intrecciano infatti con quelli burocratici - nello specifico le autorizzazioni che la FAA deve concedere a SpaceX per il lancio di Starship.