Fissione nucleare per avere energia sulla Luna, NASA finanzia lo sviluppo

Battelle Energy Alliance, l'appaltatore operativo dell'Idaho National Laboratory, è la società che si è occupata per conto della NASA di valutare gli sviluppi e seguire i progetti più interessanti, arrivando così a una scrematura finale che vede tre società impegnate nelle operazioni preliminari. Ognuna di esse riceverà un contratto della durata di 12 mesi dal valore di circa 5 milioni di dollari per portate avanti lo sviluppo di un progetto. Ecco le tre aziende implicate.

Si è dunque deciso di studiare nuove tecnologie nucleari adatte allo spazio e basate sulla fissione, e per farlo la NASA e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) hanno selezionato tre proposte di concept su sistemi di alimentazione superficiali di questa tipologia. L'obiettivo è più concreto di quel che si possa pensare e si vuole arrivare allo sviluppo di un sistema da 40 kilowatt in grado di assicurare corrente elettrica in ambiente lunare per almeno un decennio senza la necessità di manutenzioni complesse.

Come potete notare, ognuna delle tre realtà non opererà in autonomia ma sarà affiancata da uno o più partner per arrivare il prima possibile all'obiettivo. Con l'imminente avvio del programma Artemis e la prima missione di prova senza equipaggio, le tempistiche previste per il nuovo allunaggio sono sempre più brevi e la NASA vuole accelerare per arrivare a risultati concreti quanto prima. Come spiegato ampiamente nel corso di questi anni, la società aerospaziale vede nell'allunaggio un semplice punto di partenza verso una presenza sostenibile dell'uomo sul nostro satellite naturale, che nei piani diventerà un ponte verso l'esplorazione di altri pianeti del sistema solare, Marte in primis.

Naturalmente il problema dell'alimentazione sarà uno dei primi da risolvere e non a caso si guarda all'energia nucleare e nello specifico ai sistemi basati sulla fissione. Il loro vantaggio risiede non solo nelle dimensioni contenute e al minor peso rispetto ad altri sistemi di alimentazione, ma anche nella loro affidabilità di funzionamento in condizioni ambientali ostiche. Un sistema di questo genere potrebbe assicurare energia indipendentemente dalla posizione o dalla quantità di luce solare, rivelandosi decisamente più adeguato rispetto ad altre soluzioni.

Lo sviluppo di sistemi di alimentazione di terra avanzerà parallelamente a quello di sistemi di propulsione nucleare, un altro obiettivo a lungo termine verso cui la NASA ha volto lo sguardo qualche anno fa, con l'obiettivo di diminuire le tempistiche di viaggio nella futura esplorazione dello spazio profondo.