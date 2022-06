Solstizio d'estate: oggi è il giorno più lungo dell'anno

Il solstizio d'estate è scattato alle 11.14 di oggi, martedì 21 giugno: è il momento che segna l'inizio della stagione estiva per l'emisfero Nord. Il sole è sorto alle 5.37 e tramonterà alle 20.51, splendendo per ben 15 ore e 14 minuti in quello che è il giorno più lungo dell'anno. A mezzogiorno il Sole ha raggiunto il punto di massima elevazione sull'orizzonte. L'altezza raggiunta dal Sole dipende dalla latitudine: a Roma il culmine arriva a circa 71° 30', a Milano l'altezza massima è di 68° - 3° 30' più basso rispetto a Roma. Il Sole inizia ora il suo percorso verso l'equinozio di autunno, come spiega l'astrofisico Gianluca Masi (via Ansa):

Dopodichè, nel suo cammino apparente lungo l'eclittica, ossia lungo la proiezione nel cielo dell'orbita della Terra, il Sole comincerà la sua discesa verso Sud, dapprima lentamente e poi in un crescendo. In seguito alla sua ascesa rapida cominciata dopo l'equinozio di primavera, il Sole ha raggiunto il lato più alto dell'eclittica e d'ora in poi comincerà la sua discesa verso il punto che segnerà l'equinozio d'autunno