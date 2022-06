Artemis, si parte: via al test di rifornimento, se tutto ok primo volo a fine estate

La NASA ha fissato al 18 giugno - sabato - l'avvio del nuovo test di rifornimento dello Space Launch System, passaggio fondamentale - e forse il più complesso - per il via libera definitivo alla missione Artemis. Il razzo SLS era arrivato al Launch Pad 39B del Kennedy Space Center lo scorso marzo assieme alla capsula Orion, e da allora le prove per il wet dress rehearsal (il carico di ossigeno liquido e idrogeno liquido) non si è mai riusciti a concluderle positivamente.

Si tratta di una fase estremamente delicata, dal cui successo dipenderanno le tre diverse missioni Artemis (volo di prova senza equipaggio, volo di prova con equipaggio, volo con sbarco sulla Luna): ad aprile il test è stato lasciato a metà prima per una perdita di pressurizzazione del lanciatore mobile, poi per il mal funzionamento di una valvola di ritegno dell'elio. Ora la NASA ci riprova.