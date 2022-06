Polaris Dawn, preparazione in corso per la missione spaziale privata da record

La missione ha già un nome, Polaris Dawn e, se i presupposti saranno rispettati, ci troveremo di fronte a qualcosa di davvero interessante, poiché si punta a sgretolare nuovi record. L'obiettivo per l'equipaggio è trascorrere cinque giorni a bordo di una navicella Crew Dragon, ma stavolta si punta a farlo a un'altezza record, ossia a 1.400 km di distanza dalla Terra . Come riferimento, vi basti pensare che la Stazione Spaziale Internazionale si trova a 408 km di altezza, mentre la missione Inspiration4 ha orbitato a circa 480 km di altezza, dunque si vuole triplicare questi valori.

Vi ricordate di Jared Isaacman? È il miliardario che ha permesso alla prima missione di volo orbitale privata di prendere vita lo scorso anno. Parliamo di Inspiration4 , ossia quella che ha consentito a lui e agli altri tre membri dell'equipaggio di passare qualche giorno in orbita a bordo di una navicella Crew Dragon di SpaceX . L'operazione nacque soprattutto come iniziativa benefica ma di fatto rappresentò la prima esperienza privata di questo genere e a quanto pare è talmente piaciuta al miliardario che ha successivamente (a febbraio 2022) completato l'acquisto da SpaceX di altri tre voli, il primo dei quali si terrà entro fine anno .

E non è tutto, oltre alla ragguardevole altezza l'equipaggio della missione commerciale tenterà per la prima volta una passeggiata spaziale (EVA). Se tutto filerà liscio, sarà la prima esperienza di questo genere eseguita da un equipaggio privato. Naturalmente, un grande obiettivo richiede una particolare preparazione e un equipaggiamento adeguato e nonostante il periodo di lancio si stia avvicinando inesorabilmente i lavori da portare a termine sono molteplici.

Le tute in primis, poiché se è vero che quelle che saranno utilizzate all'interno della navicella sono già pronte, ciò non è altrettanto vero per quelle che verranno indossate per la passeggiata spaziale, perciò su questo punto ci ritorneremo non appena saranno condivise ulteriori informazioni. E poi c'è la preparazione fisica al volo, che i quattro membri dell'equipaggio hanno iniziato da due mesi.

A volare verso l'infinito saranno lo stesso Jared Isaacman, assieme ai dipendenti SpaceX, Sarah Gillis e Anna Menon, e al pilota in pensione dell'Air Force, Scott Poteet. Negli ultimi mesi il team è stato impegnato in una serie di immersioni subacquee per abituarsi a comunicare in modo non verbale nel caso in cui ciò si rivelasse necessario durante la futura passeggiata spaziale, nonché ad una serie di viaggi ad alta quota con escursioni in montagna, scalando ad esempio la vetta più alta dell'Ecuador, il monte Cotopaxi (5.897 mt). Prossimamente inizieranno le simulazioni di volo vere e proprie presso gli stabilimenti di SpaceX.

Come anticipato poco sopra, la missione Polaris Dawn sarà la prima di tre missioni acquistate da Isaacman e, sebbene il costo non sia noto, sappiamo che SpaceX richiede mediamente 50 milioni di dollari per operazioni di questo genere. Anche stavolta il miliardario vuole accostare l'operazione a un'iniziativa benefica, ma i dettagli non sono stati ancora condivisi. Non ci resta che attendere nuove informazioni su questo entusiasmante progetto privato, che non mancheremo di seguire!