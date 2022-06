Via Lattea: DNA e terremoti delle stelle nella mappa più dettagliata di sempre

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel dicembre 2013 ha lanciato con successo il satellite Gaia (che ora si trova a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra), uno strumento che con la sua fotocamera da 1 miliardo di pixel si è rivelato fondamentale per lo studio della nostra galassia.

In queste ore l'ESA ha reso pubblico il terzo catalogo della Via Lattea (Data Release 3) realizzato proprio a partire dai rilievi operati da Gaia, andando così a realizzarne la mappatura multidimensionale più accurata di sempre con dati relativi a quasi due miliardi di stelle di cui viene presentata la composizione chimica, la temperatura, la massa, l'età, i colori e la velocità radiale (ovvero quella con cui si avvicinano o allontanano da noi).

L'immagine che vedete qui sotto, resa possibile dalle informazioni raccolte da Gaia, è una ricostruzione grafica del campo di velocità della Via Lattea relativo a circa 26 milioni di stelle: la parte blu è quella in cui il moto medio delle stelle è diretto verso di noi, mentre le regioni rosse sono quelle in cui il moto medio invece diverge da noi.

Il Gaia Data Release 3 è composto dalle informazioni raccolte dal satellite tra il 2014 e il 2017 e oltre ad estendere il novero delle stelle binarie, degli asteoridi e delle lune planetarie scovate nella nostra galassia spinge il suo sguardo pure oltre i confini della Via Lattea, dove ha registrato la presenza di milioni di altre galassie e quasar.

I TERREMOTI CHE SQUASSANO LE STELLE

Uno degli acquisti conoscitivi più rilevanti fornito dalla missione Gaia riguarda quelli che sono stati denominati suggestivamente "terremoti stellari", ovvero perturbazioni che interessano la superficie di una stella e finiscono per modificarne la forma, da non confondere però con le oscillazioni radiali per cui le stelle ciclicamente si espandono e comprimono. Un'immagine (oltre a quella del terremoto) efficace per descrivere questo fenomeno secondo gli studiosi è quella di uno tsunami su vasta scala fatto di oscillazioni non radiali difficile da rilevare e che finiscono per alterare la forma globale della stella.

Gli scienziati dell'ESA definiscono questa scoperta sorprendente perché Gaia non era stato concepito in origine per questa tipologia di rilievi, e perché il fenomeno è stato osservato in migliaia di stelle, tra cui anche alcune che stando alle attuali teorie in materia non avrebbero dovuto presentarne. Conny Aerts della Ku Leuven in Belgio, membro della collaborazione Gaia, ha così commentato il peso della scoperta: I terremoti stellari ci insegnano molto sulle stelle, in particolare sul loro funzionamento interno. Gaia sta aprendo una miniera d'oro per la cosiddetta 'astrosismologia' delle stelle massicce.

PERCHÉ IL DNA DELLE STELLE È IMPORTANTE

Per "DNA stellare" si intende invece quell'impronta luminosa che la luce proveniente da una sorgente porta con sé: analizzandone lo spettro, gli scienziati riescono ad individuare le righe di assorbimento lasciate dagli elementi che compongono la stella, ricostruendone così la composizione come se fosse un codice genetico.



L'italiana Antonella Vallenari dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), altro membro della collaborazione Gaia, nel corso della conferenza stampa di presentazione della Data Release 3 ha illustrato l'importanza di riconoscere il "DNA stellare" per ricostruire la storia della nostra galassia: Ha un grande impatto sullo studio della nostra galassia, perché ci ha permesso di fare una "foto di famiglia". Vedere quali sono le stelle più vecchie e quelle più giovani e la componente chimica ci dice i gas da cui si sono formate, e quindi dove si sono formate, se all’interno della Via Lattea o in galassie esterne che poi sono "cadute" nella nostra. Da questo e dal loro movimento possiamo ricostruire il loro albero genealogico.

In questo modo è stato possibile riconoscere stelle composte da materiale primordiale, distanti dal centro e dal piano delle galassie, e stelle più interne che invece contengono metalli pesanti. Il Big Bang infatti diede origine solo agli elementi leggeri (idrogeno ed elio), mentre tutti quelli più pesanti sono riconducibili all'attività delle stelle medesime: quando una di queste muore la materia che la compone finisce nel gas e nella polvere interstellare da cui origineranno altre stelle. La ricchezza di metalli di stelle particolarmente giovani, come il nostro Sole, dà conto proprio di come si siano formate a partire dal materiale di molte generazioni precedenti.