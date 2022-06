Scoperto il primo buco nero "solitario" grazie alle microlenti gravitazionali

I buchi neri sono, per definizione, invisibili: la loro massa è talmente elevata che nemmeno la luce riesce a sfuggire alla loro attrazione gravitazionale. Sicché, non possono essere osservati direttamente: fino a questo momento, i ricercatori si sono concentrati su come la luce viene riflessa dalla materia ai loro perimetri. C'è tuttavia un limite evidente, e cioè che i buchi neri devono essere "vicini" (in ordini di grandezza astronomici, per lo meno) a sorgenti luminose. Il nuovo metodo sfrutta il fenomeno delle microlenti gravitazionali .

Sostanzialmente, significa che un buco nero o altri corpi celesti massicci sono in grado di deviare la traiettoria di particelle luminose emesse da elementi anche molto distanti ma opportunamente allineati. In pratica, all'osservatore arriva un'immagine distorta di un oggetto per via di un secondo oggetto posizionato più o meno direttamente sulla linea visuale; calcolando la distorsione rispetto all'originale è possibile risalire ai parametri chiave dell'oggetto intermedio, come per esempio massa ed eventuale velocità. Almeno con un certo grado di approssimazione.

Proprio l'approssimazione non ci permette di concludere con assoluta certezza che si tratti proprio di un buco nero. Secondo i calcoli condotti da due team separati, l'oggetto ha una massa compresa tra 1,6 e 7,1 volte quella del nostro Sole. Il buco nero più piccolo noto finora, scoperto nel 2019, ha una massa di 3,3 volte quella del Sole. Esiste quindi la possibilità che si tratti "solo" di una stella di neutroni. È interessante osservare che due team separati si sono cimentati nei calcoli, e il secondo, che non è materialmente autore della scoperta, è più sicuro che si tratti di un vero e proprio buco nero.

Il corpo celeste dista circa 5.000 anni-luce dalla Terra, e secondo le stime viaggia alla velocità di 160.000 km l'ora (ci metterebbe solo tre ore ad andare dalla Terra alla Luna). È un dato molto elevato - ben più di quanto fanno altri corpi celesti nelle vicinanze. In ogni caso, qualunque cosa sia, si tratta del "primo residuo stellare oscuro che vaga per la galassia senza essere accompagnato da un'altra stella", come hanno osservato i ricercatori.