Pi Greco a memoria? Impossibile, col nuovo record i decimali sono 100 mila miliardi!

UN NUMERO SENZA FINE

Il numero è trascendentale, come ci ricorda la ricercatrice, in altre parole è infinito, e il suo calcolo - così come i numeri di cui è composto - non finirà mai. E proprio per questa sua proprietà il Pi Greco viene considerato il principale indicatore del progresso umano nel calcolo matematico: più la conoscenza aumenta, più si è in grado di calcolare con precisione la costante. Senza dimenticare un altro parametro fondamentale: il tempo.

Sì, perché il primo che ha approssimato il 3,14 è stato Archimede nel 250 a.C. Un grandissimo risultato per l'epoca. In poco più di duemila anni da due decimali si è passati a 100mila miliardi, al calcolo manuale è stato sostituito quello dei computer con l'implementazione di algoritmi via via sempre più precisi (quello di quest'anno si chiama Chudnovsky). Con Google Cloud è stato dimostrato di avere strumenti estremamente precisi, in grado di effettuare elaborazioni complesse in sempre meno tempo: