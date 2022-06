Telescopio spaziale James Webb colpito da un micrometeorite più grande del previsto

Mentre il mondo attende le prime foto acquisite dal telescopio spaziale James Webb, la NASA divulga i dettagli di un incidente che lo ha interessato a fine maggio. Un micrometeorite ha colpito il telescopio danneggiando uno dei 18 segmenti dello specchio primario. Dalle prime analisi emerge che l'incidente comporterà del lavoro extra per il team di missione che dovrà correggere la distorsione dei dati causata dall'impatto. La Nasa conferma che il telescopio sta funzionando ad un livello che supera tutti i requisiti della missione. Il telescopio spaziale James Webb è stato mandato in orbita a dicembre dello scorso anno e in questi mesi è stato colpito da micrometeoriti non meno di quattro volte. I precedenti impatti erano avvenuti con micrometeoriti di piccole dimensioni ed erano incidenti messi in conto dalla NASA. Nell'ultimo caso però l'agenzia aerospaziale americana ammette che le dimensioni dell'oggetto erano più grandi del previsto. Di quanto non si sa esattamente, perché la Nasa non lo precisa, ma per avere un parametro di riferimento i mcirometeoriti sono piccoli frammenti di asteroidi che in genere sono più piccoli di un granello di sabbia.

IMPATTO INEVITABILE, MA SENZA GRANDI CONSEGUENZE

L'evento è avvenuto tra il 23 e il 25 maggio scorso ed ha causato un effetto solo marginalmente rilevabile nei dati; il team di missione continuerà comunque ad analizzare le informazioni trasmesse dal telescopio per verificare ulteriori conseguenze.

La NASA era preparata ad eventualità come quella descritta: in fase di sviluppo del telescopio spaziale ha adottato appositi accorgimenti per renderlo più resistente all'impatto con le particelle spaziali contro le quali rischia inevitabilmente di scontarsi nel suo viaggio nello spazio profondo. Il rivestimento d'oro degli specchi serve proprio a raggiungere questo obiettivo. Prima del lancio la NASA ha condotto test e sviluppato modelli predittivi per determinare la resistenza degli specchi, ma non tutto può essere previsto in anticipo perché le simulazioni erano basate su micrometeoriti di dimensioni più contenute.

Paul Geitner, technical deputy project manager del Goddard Space Flight Center della NASA, spiega: Abbiamo sempre saputo che Webb avrebbe dovuto affrontare e resistere all'ambiente spaziale, comprendente l'intensa luce ultravioletta carica di particelle solari, raggi cosmici provenienti da fonti extragalattiche e gli attacchi occasionali di micrometeoriti nel nostro sistema solare. Il team di missione ha la possibilità di intervenire per spostare specchi e strumentazione del telescopio spaziale evitando impatti con i micrometeoriti, sempre a patto di poterne prevedere l'arrivo. Nel caso specifico il frammento spaziale non era parte di uno sciame di detriti spaziali e quindi l'incidente viene considerato un evento casuale inevitabile. Bisogna dare il giusto peso all'evento: per ora la NASA elimina sul nascere qualsiasi allarmismo affermando di essere ottimista sul futuro del telescopio spaziale anche alla luce dei primi riscontri sul campo: è perfettamente in grado di eseguire i compiti per cui è stato progettato. Il 12 luglio, ormai terminate le operazioni di allineamento delle ottiche, il telescopio darà prova delle sue potenzialità svelando le immagini e i dati spettrometrici acquisiti nei suoi primi 6 mesi di attività.