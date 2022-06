Biostampa 3D del tessuto cardiaco: così la ricerca salverà milioni di vite umane

Il cuore non ha capacità rigenerative: se ad esempio una persona ha un infarto, le sue cellule muoiono e si forma una cicatrice fibrotica che ne impedisce il corretto funzionamento. Passi in avanti in tal senso sono stati fatti con le cellule staminali, ma ricostruire - emulare - l'architettura del muscolo cardiaco "rimane una sfida seria". Lo studio condotto dal Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering dell'Università di Harvard e pubblicato su Advanced Materials cerca di trovare risposte al problema, con l'auspicio di contribuire alla salute di milioni di persone che soffrono di malattie cardiache - principale causa di morte tra adulti e bambini negli Stati Uniti. La tecnologia sviluppata si basa sulla biostampa tridimensionale facendo uso di cellule umane - - imitando la capacità di contrazione degli strati di cardiomiociti del ventricolo sinistro, tramite cui il sangue viene pompato nel nostro sistema circolatorio.

TESSUTO CARDIACO STAMPATO 3D

In dettaglio, è stato realizzato un bioink costituito da cellule staminali tramite cui sono stati stampati in bioprinting 3D fogli di tessuto cardiaco che, a partire dalla densità cellulare, riproducono fedelmente l'architettura del muscolo cardiaco umano. Si tratta di un primo tentativo che, tuttavia, ha portato a risultati promettenti. Sono richiesti ulteriori approfondimenti per arrivare a realizzare un tessuto muscolare spesso e multistrato, dalle "proprietà contrattili più fisiologiche". realizzazione del bioinchiostro

stampa 3D del tessuto con il bioinchiostro

LE PROSSIME SFIDE

Un'innovazione alla volta, ci stiamo avvicinando sempre più alla progettazione di tessuti cardiaci funzionali per la riparazione o la sostituzione, spiega Sebastien Uzel, co-autore dello studio. L'obiettivo finale è quello di riuscire in un trapianto di cuore stampato 3D, ma la strada che la ricerca deve percorrere è ancora lunga. Più vicina - in termini di fattibilità e di tempi - è la creazione di "cerotti miocardici" che "come i blocchi Lego, potrebbero essere utilizzati per sostituire una specifica cicatrice dopo un attacco di cuore" (John Ahrens, primo autore dello studio). Una simile soluzione potrebbe essere adottata anche sui pazienti neonati con difetti cardiaci, e "in teoria questi cerotti potrebbero anche svilupparsi con il bambino e non dover essere sostituiti man mano che questo cresce".