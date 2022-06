Clima, situazione drammatica sulle Alpi: dal bianco della neve al verde dei prati

I cambiamenti climatici sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. Inutile negare il fatto che ogni anno si registrino nuovi record, segno intangibile che l'attività antropica ha accelerato un processo che, altrimenti, seguendo il proprio percorso naturale sarebbe indubbiamente stato più lento, o magari non si sarebbe verificato affatto. I ghiacci si sciolgono, i mari si alzano e diventano via via più caldi, i fenomeni atmosferici violenti sono sempre più frequenti e nevica sempre meno. Lo sanno anche le nostre Alpi, questo, ogni anno che passa sempre più verdi e sempre meno bianche, così come confermano le immagini dei satelliti USA Landsat oggetto di studio di un team di ricercatori delle università di Basilea e di Losanna che ha pubblicato il paper su Science. I dati si riferiscono al periodo 1984-2021.

La neve si scioglie, e quando nevica le precipitazioni avvengono con dinamiche diverse rispetto al passato. E le montagne, si legge nello studio, "stanno subendo un riscaldamento più drammatico rispetto alle quote più basse", ad una velocità che è il doppio rispetto alla media globale. Negli ultimi 40 anni il manto nevoso è diminuito "in modo significativo", contestualmente la vegetazione è cresciuta via via a quote sempre più elevate. "Il feedback tra neve e vegetazione porterà probabilmente a cambiamenti ancora più pronunciati in futuro".

I RISULTATI DELLA RICERCA: IL VERDE SUPERA IL BIANCO

il 77% delle Alpi sopra il limite del bosco ha subìto un processo di inverdimento (ovvero di un aumento della biomassa vegetale), meno dell'1% un imbrunimento. É un fenomeno già noto nell'Artico, ora è presente anche sulle nostre montagne. "Le Alpi stanno diventando più verdi perché le piante stanno colonizzando nuove aree e la vegetazione generalmente diventa più fitta e più alta", spiega Sabine Rumpf, prima firma dello studio e professoressa dell'Università di Basilea.

l'inverdimento è avvenuto (sta avvenendo) nelle aree più calde, specie d'estate. Le cause principali sono le variazioni delle precipitazioni e i periodi caldi più lunghi. Potrebbe aiutare a sequestrare carbonio, ma questo effetto positivo sarà con ogni probabilità inferiore rispetto all'effetto negativo dell'innalzamento delle temperature, della riduzione dell'albedo, della disponibilità d'acqua, dello scongelamento del permafrost e della perdita di habitat. In più, l'ecosistema alpino viene definito "non competitivo", dunque con il cambiare delle condizioni ambientali è destinato a lasciare spazio ad altri tipi di vegetazione.

la ritirata del manto nevoso è ben visibile dallo spazio e si registra soprattutto quando fa più freddo a causa delle variazioni delle precipitazioni. Rispetto all'inverdimento è un fenomeno più contenuto: escludendo le aree sopra i 1.700 metri, i ghiacciai e le foreste, la neve è diminuita nel 10% delle aree analizzate. E il fenomeno di inverdimento in corso non farà che peggiorare sempre più la situazione: il bianco della neve (assente) non rifletterà più la luce del Sole, il verde della vegetazione assorbirà il calore e questo porterà ad un ulteriore riscaldamento. E a sempre meno neve.