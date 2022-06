NASA, le tute spaziali lunari saranno realizzate da due società private

La nuova tute, infatti, non saranno solo fondamentali per tutte le operazioni in orbita bassa dei prossimi anni, ma risulteranno essenziali per il prosieguo del programma Artemis , la missione primaria della NASA , che vuole riportare l'uomo sulla Luna entro pochi anni. A questo proposito, è ormai evidente che il 2024, anno voluto dalla precedente amministrazione Trump, sarà del tutto disatteso, ma almeno si parla di un ritardo di un solo anno, dunque se tutto procederà con i ritmi attuali ritorneremo sulla Luna entro il 2025. Eppure sono in molti a ritenere tale data 'decisamente ottimistica'.

Anche le tute spaziali utilizzate dagli astronauti godranno molto presto di un aggiornamento e a quanto pare non se ne occuperà direttamente la NASA ma affiderà lo sviluppo e la realizzazione a due realtà private. Si tratta di una decisione piuttosto travagliata, che arriva dopo anni di voci su sviluppi interni in corso e progetti non andati in porto, e che segna soprattutto una svolta audace nella timeline dell'agenzia spaziale.

Ma ritorniamo allo sviluppo delle nuove tute lunari, che secondo il comunicato NASA sarà affidato alle due società private - Axiom Space e Collins Aerospace - che vantano una collaborazione decennale con l'agenzia spaziale statunitense. In particolare Collins Aerospace è particolarmente avvezza al progetto, poiché ha già collaborato in passato alla realizzazione delle attuali tute spaziali utilizzate dagli astronauti.

Sebbene i dettagli precisi dei contratti non siano stati condivisi, sappiamo che il valore totale è di circa 3,5 miliardi di dollari. La cifra coprirà sia i costi di sviluppo parziale, sia i costi d'acquisto per le tute una volta terminate. C'è comunque una clausula interessante nel contratto, che prevede la possibilità per le due società di utilizzare le tute a proprio piacere e non ad uso unico della NASA, dunque potranno essere vendutre anche ad altre realtà private ce ne vogliano fare uso.

L'obiettivo primario è fare in modo che le tute spaziali siano pronte per essere indossate dagli astronauti della missione Artemis III, ossia la terza per il razzo SLS e la prima che porterà sulla superficie gli astronauti sin dai tempi della chiusura del programma Apollo.

È bene ricordare che negli ultimi quarantanni gli astronauti della NASA hanno fatto affidamento sullo stesso design di base della tuta spaziale per condurre passeggiate spaziali sulla ISS. Chiamata EMU (Extravehicular Mobility Unit), la tuta ha fatto il suo debutto durante l'era dello Space Shuttle, per poi arrivare a una versione "potenziata", che è quella attualmente utilizzata dagli astronauti sulla ISS per le passeggiate spaziali e tutte le attività extraveicolari. Le EMU non vengono aggiornate da decenni e cominciano a mostrare i segni del tempo, perciò si è deciso che non saranno destinate a essere utilizzate per le future passeggiate spaziali lunari, e anche per le attività extraveicolari sulla ISS saranno sostituite non appena le tute nuove saranno pronte.