Scoperto esopianeta grande quattro volte la Terra "poco" distante da noi

Il contatore degli esopianeti scoperti finora, più di 5.000 a marzo secondo dati NASA, segna un +1: alla conta sarà aggiunto Ross 508 b, il nome affibbiato dagli scienziati al pianeta grande circa quattro volte la Terra. La sigla deriva dalla stella nana rossa Ross 508, ben più piccola rispetto al Sole e che dista "appena" 36,5 anni luce, intorno a cui l'esopianeta appena scoperto orbita intorno ogni 10,75 giorni.

Con una velocità orbitale così ridotta Ross 508 b non è per nulla distante dalla sua stella, ma riceve una radiazione che è appena 1,4 volte quella che arriva sulla Terra, il che lo pone molto vicino al limite della zona abitabile. Tuttavia, secondo gli scienziati, è improbabile che sul pianeta ci siano le condizioni per la vita come la conosciamo. Il documento che ne attesta la scoperta, avvenuta tramite il telescopio Subaru dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, è in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, ma ha già iniziato l'iter per la pubblicazione sulla rivista della Società Astronomica giapponese.