Nella drammaticità dell'evento che ne ha sterminato la popolazione, quello di Pompei è uno dei siti archeologici più grandi e importanti al mondo - 400 mila metri quadrati, per di più protetti da un guardiano speciale - per lo studio dell'uomo in epoca romana. L'eruzione del Vesuvio è stata talmente violenta e improvvisa da aver fermato il tempo, tant'è che ancora oggi si ritrovano corpi ben conservati ricoperti di cenere che mantengono intatte non solo le posizioni di quando sono state colpite dalla catastrofe, ma anche alcune delle caratteristiche utili agli studi bioarcheologici e paleogenomici.

É, questo, il caso dell'uomo ritrovato all'interno della Casa del Fabbro assieme ad un'altra persona, molto probabilmente una donna sulla cinquantina. Ebbene, per la prima volta è stato ricostruito tutto il profilo genetico della vittima dell'eruzione del 79 d.C.

Il loro stato di conservazione era ottimo, non devono essere venuti a contatto con temperature troppo elevate. É probabile che la cenere vulcanica che circondava i due individui abbia creato un ambiente privo di ossigeno, un gas che come sappiamo è un catalizzatore di reazioni, e queste si sono rallentate molto - Gabriele Scorrano, coordinatore della ricerca e Professore Associato presso la Università di Copenhagen.

Le temperature elevate distrugge la matrice ossea alterando la qualità del DNA, in questo caso però il decesso sembra essere avvenuto da soffocamento da nube di cenere vulcanica. Da qui la possibilità di estrarre l'intero DNA mitocondriale e non solamente singoli tratti.