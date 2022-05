Vele solari per solcare lo spazio: così la NASA si avvicinerà al Sole

Lo spazio come il mare: servono le vele per solcarlo. Si chiama Diffractive Solar Sailing il progetto che rientra nel programma NIAC, ovvero NASA Innovative Advanced Concepts, per lo studio e lo sviluppo di soluzioni innovative per viaggiare nello spazio. Sono tante le idee portate avanti dal programma in vista delle future missioni - vedasi Breeze per esplorare Venere - ma la vela solare di cui parliamo oggi è particolare, perché da "semplice" idea potrebbe presto trasformarsi in realtà.

Il progetto passa infatti alla Fase III, più applicativa potremmo dire, per "sbloccare idee visionarie avvicinandole alla realtà", come spiega l'Amministratore della NASA Bill Nelson. Si tratta di una soluzione che presenta punti in comune con un'altra vela solare, LightSail 2, realizzata dalla Planetary Società qualche anno fa che ha dimostrato le sue qualità potendosi librare nello spazio spinta dalla luce del Sole.