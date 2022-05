La Via Lattea? Una galassia di bollicine. La scoperta è italiana

Ci sono bolle nella Via Lattea: no, non è un avviso di imminente pericolo - così come non lo è il buco nero Sagittarius A che l'uomo è riuscito a fotografare per la prima volta - ma il risultato della straordinaria scoperta fatta da un team di astronomi guidati dall'Inaf di Roma grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale sui dati forniti dalla mappa più dettagliata esistente della distribuzione dell'idrogeno atomico nella nostra galassia. Queste bolle - o, meglio, impronte di bolle - derivano dall'esplosione delle stelle nella struttura del gas della Via Lattea.

Lo studio - in pubblicazione su Astronomy & Astrophysics - aiuta a capire meglio - ma ancora non del tutto - il percorso evolutivo della materia prima di cui sono composte le stelle (l'idrogeno). Si sa infatti che le nubi di idrogeno gassoso formano densi agglomerati per poi trasformarsi in stelle, ma il processo attraverso cui ciò avviene è ancora in larga parte sconosciuto.