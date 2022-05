L'universo si espande sempre più velocemente: il motivo è un mistero

Lo studio in questione è stato eseguito dal team SH0ES (Supernova, H0, Equation of State of Dark Energy) guidato dal premio Nobel Adam G. Riess (Nobel per la fisica nel 2011 "per la scoperta dell'accelerazione dell'espansione dell'universo attraverso lo studio delle lontane supernovae"), che si è avvalso proprio del telescopio spaziale Hubble per ricavare un nuovo valore dell'omonima costante . Il valore ottenuto è superiore rispetto alle precedenti misurazioni e ha aperto un nuovo dibattito nella comunità scientifica.

L'universo è una fonte inesauribile di misteri e tra questi c'è anche quello legato alla sua continua espansione, la cui velocità è definita dalla Costante di Hubble . Quest'ultima è un valore costante di cui però non conosciamo con esattezza il valore reale, possiamo solo stimarlo attraverso un processo di osservazione e analisi dei corpi celesti. Espresso in chilometri al secondo per megaparsec, il valore della Costante di Hubble è cambiato più volte sin dalla sua prima scoperta e ultimamente è stato nuovamente ridefinito da un nuovo studio.

L'UNIVERSO È IN CONTINUA ESPANSIONE: CE LO DICONO LE STELLE

Per determinare la continua espansione dell'universo occorre stabilire dei punti di riferimento e in questo caso vengono utilizzate le Cefeidi e le supernovae di tipo Ia (ia). Le Cefeidi, in particolare, sono delle stelle che appartengono ad una classe ben specifica, caratterizzata dal fatto che la loro luminosità varia nel tempo in maniera molto regolare (tra le poche ore e i 45 giorni), mentre le supernovae di tipo Ia raggiungono tutte la stessa luminosità quando esplodono. La costanza e la ripetibilità di questi avvenimenti rende questi corpi celesti particolarmente indicati per essere utilizzati come punti di riferimento fissi nel calcolo delle distanze.

Le osservazioni effettuate dal telescopio spaziale Hubble hanno preso in considerazione un gruppo di Cefeidi presenti in un set di galassie che contengono 42 supernovae Ia, ovvero tutte quelle osservate negli ultimi 40 anni e in ben 1.000 orbite del telescopio spaziale (le trovate raccolte nella foto poco sopra). Queste sono state utilizzate per calibrare il valore della Costante di Hubble e grazie alla loro analisi è stato possibile calcolare la velocità con la quale i corpi celesti si stanno allontanando dalla Terra.