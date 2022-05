Data la violenza dell'eruzione del 15 gennaio, mi aspettavo che la struttura fosse crollata o fatta saltare in aria, e non è così.

Kevin Mackay, geologo marino del NIVWA (National Institute for Water and Atmospheric), ha commentato:

A gennaio il vulcano Hunga Tonga Hunga Ha'apa ha fatto parlare di sé per la violentissima eruzione che ha innescato una serie di eventi sconvolgenti: dai 20 chilometri di nube, allo tusnami che si è abbattuto su isole del Pacifico, Australia e Nuova Zelanda, per arrivare alla formazione di una nuova isola di 2 Km di diametro. In breve la più rilevante eruzione degli ultimi 30 anni e la più grande esplosione atmosferica mai registrata sulla Terra da oltre 100.

VULACANO QUASI INTATTO, MA IL FONDALE È CAMBIATO NON POCO

La precedente mappatura del vulcano Hunga Tonga Hunga Ha'apa, alto 1,8 chilometri, risale al 2016. Combinando i dati precedenti con i nuovi è stato possibile creare una mappa visiva delle differenze . Le aree in rosso rappresentano il materiale che si è aggiunto alla struttura del vulcano e del fondale circostante, le aree in blu invece indicano le porzioni mancanti che si concentrano prevalentemente nei pressi del collo vulcanico. Secondo le stime, si sarebbero staccate e allontanate dalla parte superiore del vulcano circa 2-3 chilometri cubi di materiale.

In base ai rilevamenti effettuati su un'area di 22.000 chilometri quadrati, si sitma che l'eruzione abbia prodotto 6-7 chilometri cubi di materiali che si sono stratificati sul fondo del mare, ovvero cenere e roccia che inizialmente sono state espluse dal vulcano in aria e poi hanno raggiunto il fondo dell'oceano dopo essere scese dai fianchi della montagna sommerse. Sono stati questi flussi piroclastici (i getti di materiali espulsi dal vulcano) a determinare lo tsunami, spiegano i ricercatori.

Nell'ambito della missione è stata studiata anche l' ecosistema oceanico intorno al vulcano : mentre i fianchi ora sono diventati un ambiente inospitale, è stato sufficiente allontanarsi una quindicina di chilometri per trovare pesci e cozze su altre montagne sottormarine. È inoltre emerso che la caduta della cenere ha avuto un effetto fertilizzante in alcune aree, favorendo la formazione di plancton.

Un ultimo dato degno di nota è emerso analizzando la profondità dell'acqua in corrispondenza della caldera del vulcano: prima dell'eruzione si estendeva in profondità per 150-200 metri, ora sono diventati oltre 800, ciò significa che la camera magmatica si è svuotata. La conferma proviene da una nave della marina che ha esplorato l'area. Ulteriori approfondimenti sulla zona della caldera saranno svolti utilizzando la nave robot senza equipaggio della Sea-Kit International, un'accortezza necessaria per effettuare rilevamenti prolungati sulla caldera di un vulcano che sembra ancora attivo.