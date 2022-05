Covid-19, addio tampone molecolare: ora il virus lo fiutano i cani

Chi se non il migliore amico dell'uomo ha il migliore olfatto possibile? Da questa considerazione devono essere partiti i ricercatori dell'Università di Helsinki e dell'ospedale universitario della capitale finlandese per la loro sperimentazione. Lo studio pubblicato sulla rivista BMJ Global Health riporta risultati decisamente promettenti : è stato dimostrato che i cani educati a rilevare gli odori possono essere addestrati anche per identificare le persone che presentano infezione da coronavirus tramite un semplice tampone cutaneo. Sperimentazioni simili erano state portate avanti in piena pandemia da altri centri di ricerca , con prime indicazioni promettenti.

Identificare rapidamente - e con precisione - i positivi da Covid-19 risulta sempre più importante ora che le restrizioni ai movimenti sono state in larga parte eliminate. Le persone sono tornate a viaggiare e a spostarsi , ma non per questo l'attenzione deve essere ridotta. Anzi, più ci si muove, più aumenta il pericolo che il virus torni a diffondersi. E allora come fare per identificare rapidamente - e con precisione - i positivi? Coi cani , ovviamente.

QUATTRO VANTAGGI DELL'USO DEI CANI PER RILEVARE IL VIRUS

LE TRE FASI DELLO STUDIO

Lo studio, si diceva, è stato svolto in più fasi sia in laboratorio sia presso l'aeroporto di Helsinki-Vantaa. Nessuno dei cani, dei conduttori e dei ricercatori era a conoscenza di quali campioni di tamponi cutanei fossero positivi o negativi. Questo per rendere la ricerca il più possibile oggettiva in tutte le sue fasi. Contestualmente sono stati valutati anche i fattori che potrebbero potenzialmente interferire sulla capacità dei cani di rilevare correttamente la positività di un tampone.

FASE 1: ADDESTRAMENTO. I cani sono stati educati a distinguere i tamponi positivi da quelli negativi. Ovviamente in questa fase l'unico ignaro del risultato del test del tampone era... il cane.

FASE 2: VALIDAZIONE IN AEROPORTO. Quattro cani hanno effettuato un test di convalida per una settimana: a ciascuno di loro sono stati dati 114 campioni di pazienti positivi e 306 campioni di controllo. Ebbene, in media i cani hanno riconosciuto correttamente i campioni nel 92% dei casi, con piccolissime differenze tra un cane e l'altro. Unico aspetto negativo: i cani hanno mostrato difficoltà nel rilevare correttamente le varianti del virus, ma se si volesse vedere il bicchiere mezzo pieno ciò significa che la fase di addestramento è stata perfettamente assimilata. Durante il processo educativo, infatti, ai cani sono stati presentati solamente tamponi di pazienti positivi dal Covid-19 "originale".

FASE 3: IN AEROPORTO TRA I PASSEGGERI. I cani hanno identificato correttamente il 98,7% dei campioni negativi. Visto il numero minore di tamponi positivi rispetto a quelli negativi, ai cani sono stati presentati regolarmente "campioni di motivazione al lavoro", ovvero tamponi positivi da annusare così da non abbassare l'attenzione verso l'odore target.

Siamo solo in una fase iniziale, ma i ricercatori auspicano che l'utilizzo dei cani per rilevare casi positivi possa essere applicato in più contesti - specie aeroporti, porti, stazioni - così da garantire la massima sicurezza sanitaria durante gli spostamenti.