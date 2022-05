Fononi : Particelle quantistiche associate alle onde vibrazionali nei solidi, analoghe ai fotoni delle onde elettromagnetiche. Da Treccani. Sistemi quantistici meccanici : oggetti massicci in cui viene quantizzato (diviso in pacchetti con valori discreti) il movimento meccanico come la vibrazione.

I risultati dello studio sono importanti anche per l'evoluzione della tecnologia di archiviazione dei dati: sistemi ibridi possono infatti immagazzinare le informazioni molto più a lungo di quelli tradizionali. La soluzione per superare il limite nell'estrazione delle informazioni dai sistemi quantistici meccanici coincide con una lente di zaffiro dallo spessore ridottissimo .

Per la prima volta è stato possibile estrarre informazioni da un sistema ibrido , parte meccanico e parte quantistico , senza distruggerlo durante l'operazione . Non è la prima volta che si effettua la lettura dei fononi, ma di solito la misurazione comporta la distruzione del sistema, ha commentato Francesco Marin, docente dell'Università di Firenze e ricercatore nel settore dell'optomeccanica quantistica, contattato dall'Ansa.

La tecnologia quantistica utilizza i principi fondamentali della fisica per superare i limiti dei tradizionali elaboratori, ma la ricerca scientifica deve ancora fare passi avanti per estenderne gli ambiti di applicazione. Uno è stato compiuto di recente dai ricercatori del Politecnico federale di Zurigo che hanno pubblicato i risultati della loro ricerca sulla rivista Nature Physics.

TUTTO MERITO DI UNA LENTE DI ZAFFIRO

I ricercatori hanno utilizzato come sistema meccanico una lastra di zaffiro spessa solo mezzo millimetro. Sopra di essa è stato posizionato un trasduttore piezolettrico capace di eccitare le onde acustiche che vengono riflesse nella parte inferiore e quindi si estendono in un volume ben definito all'interno della lastra. Tali eccitazioni costituiscono il movimento collettivo di un gran numero di elettroni, ma sono quantizzate in unità di energia vale a dire i sopraccitati fononi, e in linea di principio possono essere soggette ad operazioni quantistiche.

Il risuonatore meccanico può essere interfacciato con altri sistemi quantistici, in particolare con qubit superconduttori, vale a dire i minuscoli circuiti elettronici che sono gli elementi costitutivi dei computer quantistici. Il sistema ibrido risuonatore-qubit offre il vantaggio dell'elevata capacità di calcolo dei qubit superconduttori insieme alla lunga durata delle modalità acustiche che possono svolgere la funzione di memorie quantistiche. Ma perché sia realmente sfruttabile è necessario estrarre le informazioni in modo tale da non alterare lo stato quantistico del risonatore, in un modo più ''delicato'' e controllato. È qui che l'intuizione dei ricercatori di ricorrere alla lastra di zaffiro ha fatto la differenza, come spiega ancora Marin:

I ricercatori sono riusciti a utilizzare i qubit per leggere le informazioni desiderate, grazie ad una interazione sufficientemente leggera da non disturbare il sistema.

Il metodo ha consentito di estrarre dal sistema un'informazione molto specifica, ovvero se il numero di fononi fosse pari o dispari, dimostrando che il sistema non era stato alterato.