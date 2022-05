UFO, storica audizione al Congresso USA: svelati i video ma i risultati deludono

Ieri si sono svolte audizioni pubbliche al Congresso degli Stati Uniti su un tema che da sempre suscita curiosità e interesse, quello degli UFO e degli UAP. Si è trattato di un evento storico perché da 50 anni non si registravano interventi di questo tipo in seno al Congresso USA. I risultati non sono stati però così sorprendenti, se si escludono un paio di filmati. Non sono mancate peraltro critiche per l'inefficienza dell'intelligence statunitense nel spiegare determinati fenomeni aerei, individuando minacce più terrestri che extraterrestri.

OLTRE 400 AVVISTAMENTI, NUOVI FILMATI PUBBLICI

Il bilancio delle audizioni nella sottocommissione servizi segreti della Camera statunitense - sono intervenuti il vicedirettore dell'intelligence della Marina statunitense, Scott Bray, e il capo dell'intelligence del Pentagono, Ronald Moultrie - può essere sintetizzato con due numeri: la conferma degli oltre 400 UAP (Unidentified Aerial Phenomena) attualmente presenti nel database della task force che indaga su questi particolari fenomeni aerei e un paio di filmati che ne mostrano altri. Il primo è stato registrato nel 2019 da una nave militare degli Stati Uniti. La ripresa è stata effettuata attraverso un visore notturno e mostra un oggetto triangolare non identificato. L'oggetto è stato poi mostrato con un secondo video, da un'altra angolazione. La conclusione della commissione è che si sia trattato di un drone e che la forma e il bagliore intermittente visibile in alcuni fotogrammi siano solo frutto dell'effetto ottico prodotto dal visore e dalla fotocamera usata per riprenderlo.



Credits: Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti Sempre Scott Bray ha condiviso un secondo filmato acquisito nel 2021 dalla cabina di pilotaggio di un jet militare che, apparentemente, mostra un oggetto sferico per una frazione di secondo - ved. verso la fine del video.



Credits: Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti

E gli altri oltre 400 avvistamenti? Il commento di Bray stempera l'entusiasmo di chi attendeva rivelazioni sconvolgenti. Paragonando il contenuto del secondo video a quello che mediamente si vede negli altri UFO/UAP presenti nel database della task force, Bray ha sottolineato: In molti altri casi abbiamo molto meno di questo.

La task force non è riuscita a fornire una spiegazione all'origine di quel piccolo puntino bianco del secondo filmato che, secondo Bray, risulta simile a ciò che è stato sperimentato in un ristretto numero di altri avvistamenti. C'è un piccolo numero di avvistamenti in cui caratteristiche del volo e signature management* (la firma elettromagnetica dei mezzi militari, ndr.) non sono spiegabili con i dati che abbiamo

Bray ha poi aggiunto che ad oggi mancano indicazioni che suggeriscono l'origine extraterrestre di fenomeni e oggetti di cui resta comunque difficoltoso trovare una spiegazione, ed ha precisato che in nessun caso sono stati fatti tentativi per comunicare con questi oggetti che, apparentemente, sono tutti senza pilota.

In breve, niente che possa far balzare dalla sedia chi è alla ricerca di prove tangibili della presenza di forma di vita extraterrestre che visitano il nostro Pianeta a bordo di veicoli spaziali e risultati in linea con il rapporto pubblicato lo scorso anno dal Pentagono. Un effetto però le audizioni pubbliche delle scorse ore lo hanno prodotto, e cioè alimentare le polemiche rispetto ad un'intelligence statunitense incapace di spiegare determinati fenomeni.

LE POLEMICHE POLITICHE

Le accuse più pesanti arrivano (ovviamente) dai Repubblicani che hanno evidenziato come l'incapacità di spiegare alcuni fenomeni aerei da parte del Pentagono non è certo un bene per la sicurezza degli Stati Uniti, soprattutto tenendo conto dell'attuale contesto geopolitico. In altri termini, la minaccia concreta è quella che potrebbe venire dall'impiego di nuove armi ipersoniche da parte del (rinnovato) blocco orientale, non tanto da ipotetici dischi volanti provenienti da altri mondi. Eloquente il commento di Rick Crawford, deputato repubblicano: Non dobbiamo parlare di caccia agli alieni. Siamo davanti ad un fallimento dell'Intelligence. Per i democratici invece serve più trasparenza sul fenomeno degli UFO: dovete dimostrare a noi e al pubblico, che intendete seguire la strada dei fatti, dovunque questa vi porti, ha commentato il Presidente della sottocommissione, Andrè Carson. Obblighi di fornire informazioni con la massima trasparenza che il Pentagono ha iniziato ad adempiere a partire proprio dal sopraccitato rapporto su UFO/UAP pubblicato lo scorso anno.