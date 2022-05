Scienza riesce a "rianimare" la retina dopo la morte: torna a vedere anche 5 ore dopo

Si aprono prospettive nuove per i trapianti di organi e per la comprensione delle malattie neurodegenerative, in special modo di quelle che colpiscono la vista. Merito di una ricerca pubblicata sulla rivista Nature dei ricercatori del John A. Moran Eye Center all'Università dello Utah in collaborazione con lo Scripps Research Institute e il Salk Institute for Biological Studies in California, oltre che dell'Università di Berna, in Svizzera.

Il team ha dimostrato che i fotorecettori dell'occhio possono tornare alla loro attività dopo la morte avvalendosi di oltre quaranta occhi di donatori deceduti anche cinque ore prima: l'irreversibilità della morte per le cellule del sistema nervoso centrale torna così in discussione. Per esaminare la riattivazione neuronale dopo la morte è stata utilizzata la retina, uno dei tessuti nervosi che perdono rapidamente vitalità nel momento in cui il cuore ferma il flusso del sangue e dunque l'ossigenazione.

Finora infatti la scienza non riesce ad effettuare trapianti di bulbo oculare né dei tessuti nervosi, ma solo di cornea e cristallino. La retina è un tessuto nervoso che ci permette di vedere grazie ai fotorecettori, ma solo adesso si è trovato il modo di "rianimare" questi ultimi, ossia garantendogli un apporto sufficiente di ossigeno e nutrienti così da mantenere vive le loro capacità.