Asteroidi non comuni scoperti da persone comuni: le meraviglie dal telescopio Hubble

Si chiama Hubble Asteroid Hunter il programma lanciato tre anni fa per coinvolgere gli appassionati di astronomia nello studio degli asteroidi. Da allora, i dati raccolti vengono sfruttati per addestrare l'algoritmo di apprendimento automatico AutoM creato da Google che a sua volta consente al sistema di classificare le immagini analizzate. Ebbene, sino ad oggi in questo modo sono stati scoperti oltre 1.000 asteroidi.

La collaborazione è stata sin qui particolarmente fruttuosa: analizzando oltre 37.000 immagini fornite dal telescopio spaziale Hubble e dalla sua strumentazione ACS e WFC3 in un arco temporale compreso tra il 2002 e il 2021 i citizen scientist (ovvero gli appassionati) hanno identificato 1.701 tracce di asteroidi in 1.316 immagini di Hubble . Tracce che non sono sempre facili da classificare, specie partendo da immagini scattate dallo spazio: dalla Terra, infatti, la scia di un asteroide immortalata con una lunga esposizione appare lineare, dall'occhio di Hubble (che è in movimento) invece può assumere diverse forme e la classificazione diventa più complessa.

Nonostante le difficoltà, in tre anni i risultati sono stati eccellenti. Le informazioni raccolte dai cittadini che hanno partecipato al programma sono state poi incrociate con quelle raccolte nel database del Minor Planet Center, il più grande al mondo inerente gli asteroidi. Ebbene, è emerso che 670 di questi asteroidi fossero già stati identificati in precedenza. Tutti gli altri 1.031, però, sono stati una scoperta ancor più eclatante, in quanto di piccola dimensione. I dati serviranno per comprendere meglio la formazione, distribuzione e dimensione degli asteroidi presenti nella fascia principale tra le orbite di Marte e Giove.

Tra i membri del programma Hubble Asteroid Hunter citiamo lo European Science and Technology Centre, lo Science Data Centre dello European Space Astronomy Centre, Google e la piattaforma di scienza cittadina Zooniverse. A questo programma si affiancano tante altre iniziative condotte da NASA ed ESA, sempre alla caccia di informazioni e nuovo materiale. In questo senso si muove la missione Psyche con cui una navicella raggiungerà l'omonimo asteroide dal diametro di più di 200km per studiarlo approfonditamente. La partenza è fissata per il 1° agosto di quest'anno.