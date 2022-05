Coltivare piante nel suolo lunare: un gruppo di scienziati ci è riuscito

Quando pensiamo ad un'umanità fuori dall'atmosfera terrestre il pensiero vola a Marte: questo orizzonte dell'immaginario, d'altra parte, l'ha colonizzato ampiamente Elon Musk con l'ambizione di arrivare in fretta a mettere piede sul Pianeta Rosso per poi stabilire degli insediamenti a lungo termine. Ma senza guardare troppo in là, anche la Luna potrebbe tornare utile. L'assenza di un'atmosfera che la protegga dalle radiazioni solari la rende decisamente inospitale per l'ipotesi di una colonia umana, e tuttavia sembra che il nostro satellite possa offrirci qualcosa in più della sua arida, polverosa superficie.

Un gruppo di scienziati guidato da Robert Ferl dell'Institute of Food and Agricultural Sciences dell'Università della Florida ha pubblicato su Nature i sorprendenti risultati di uno studio che prevedeva di piantare alcuni germogli di Arabidopsis thaliana (volgarmente detta "arabetta comune") in campioni del suolo lunare raccolti dalla NASA.



La pianta, originaria dell'Eurasia e dell'Africa e parente della senape e di altre verdure (broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiori) è stata scelta per via delle sue dimensioni ridotte e per la facilità con cui cresce.

SI PUÒ FARE

I campioni di suolo lunare in totale sono 12, sono stati raccolti nell'arco delle tre missioni Apollo 11, 12 e 17, e sono rappresentativi di diversi strati di suolo, con differenti caratteristiche, al fine di comprendere meglio in quali condizioni le piantine potessero eventualmente avere maggiore facilità di sviluppo. La sorpresa è che effettivamente tutti i germogli sono cresciuti, provando così che è possibile per le piante svilupparsi a partire dal suolo lunare. Anche se non si tratta di un processo agevole (siamo lontani, insomma, dal ketchup Heinz ottenuto a partire da pomodori cresciuti in un ambiente che simula quello marziano).

I ricercatori infatti hanno monitorato attentamente lo stato dei germogli e ne hanno confrontato lo sviluppo con quello di un gruppo di controllo ospitato invece in campioni di cenere vulcanica terrestre. Le piantine che sono cresciute a partire dal suolo lunare lo hanno fatto in maniera più lenta, impiegando più tempo per sviluppare foglie espanse e mostrando vari segni di stress, con radici più rachitiche e in alcuni casi una pigmentazione nero-rossastra.

Più nello specifico, l'equipe di scienziati ha notato come le piante coltivate nei campioni ricavati dalla missione Apollo 11 avessero più difficoltà nella crescita rispetto a quelli raccolti da Apollo 12 e 17: questa differenza sarebbe probabilmente riconducibile al maggiore livello di raggi cosmici e ai danni procurati dal vento solare che interessano i campioni del suolo di Apollo 11. Anche la presenza di piccole particelle di ferro potrebbe essere legata all'induzione di uno stato di stress nelle piante che ne compromette poi lo sviluppo, senza tuttavia arrivare ad impedirlo del tutto.