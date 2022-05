Ecco la prima immagine di Sagittarius A, il buco nero al centro della Via Lattea

"Oggi l'EHT è lieto di condividere la prima immagine del gigante gentile al centro della nostra galassia". Queste le parole pronunciate oggi da Feryal Özel, astrofisico dell'Università dell'Arizona, e quindi prima di procedere oltre ecco a voi Sagittarius A in questa ricostruzione che ha alle spalle un lavoro incredibile e basato sui dati raccolti in oltre 30 anni di osservazioni.

Quello che vediamo è fondamentalmente il disco di accrescimento di Sagittarius A, o meglio, la luce emessa circa 26.000 anni fa (è questo il tempo che ha impiegato per arrivare fino a noi). Si tratta di un buco nero che si discosta molto dimensionalmente da M87, il buco nero protagonista della prima storica immagine del 2019, ma le caratteristiche sono simili tanto quanto lo sono nell'aspetto i due corpi celesti. Sagittarius A è molto più piccolo di M87 e per avere un'idea, vi basti sapere che il primo ha un diametro ipotetico di crica 100 miliardi di km, mentre il secondo si ferma a circa 44 milioni di km. Ma si tratta comunque di un gigante in termini spaziali, poiché la sua massa è circa 4 milioni di volte maggiore rispetto a quella del nostro Sole (mentre M87 ha una massa 6 miliardi di volte maggiore).

L'immagine appena rivelata si basa sulle osservazioni della luce distorta ed emessa dalla materia che si riscalda mentre viene risucchiata all'interno del buco nero. Questa tecnica offre agli scienziati in sostanza una visione dell'ombra del buco nero. Ottenere questo scatto è stato molto più complicato di quanto si pensi e dobbiamo pensare che l'Event Horizon Telescope non è una realtà unica ma piuttosto una rete globale di osservatori che si coordinano per agire come un telescopio terrestre unico. Ma questa immagine è solamente l'inizio di un percorso di studio che ha già portato alla stesura di 6 articoli nei quali vengono condivisi i primi risultati scientifici.

crediti immagine testata ESO